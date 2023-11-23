محمد العيبان نسبة إنجاز الشدادية الصناعية تجاوزت 80%



زيادة مساهمة الصناعة التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي

محمد العدواني: ننتظر الربط الكهربائي وطريق ربط المنطقة بالدائري السابع

خلق فرص عمل ملائمة للعمالة الوطنية بتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة تسلمنا المشروع قبل عام وحققنا معدل إنجاز يفوق البرنامج الزمني

علي إبراهيمقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان، ان الهيئة العامة للصناعة اختارت منطقة الشدادية الصناعية لتكون أولى المدن الصناعية المتكاملة في الكويت بمساحة تقارب 5 كيلومترات لسد احتياجات المستثمرين من المساحات اللازمة لإقامة مشاريعهم الصناعية.وكشف العيبان في تصريح للصحافيين على هامش جولة مشتركة مع مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف، محمد العدواني، بمنطقة الشدادية الصناعية، للاطلاع على آخر التطورات، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت أكثر من 80% وأن العمل يجري على قدم وساق، وخلال السنة المالية الحالية سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل.وأشار العيبان إلى ان البنية التحتية للمشروع تتضمن الكثير من الخدمات التي أنشئت تحت الأرض بشبكات معقدة تتضمن الصرف الصناعي والصحي والكهرباء والألياف الضوئية وشبكة المياه العذبة وشبكة مياه الأمطار.وأكد العيبان أن توفير منطقة صناعية متكاملة الخدمات سيسهم بشكل رئيسي في توفير البنية التحتية اللازمة لتهيئة بيئة الأعمال في الكويت، مما يساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل منتجة وملائمة للعمالة الوطنية من خلال توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.بدوره، قال مدير عام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف، محمد العدواني، إن الوقت المتوقع لبدء تسليم القسائم سيكون خلال السنة المالية المقبلة بعد تمديد التيار الكهربائي، مبينا أن البنية التحتية ونظام الإطفاء بالكامل جاهز.وزاد العدواني «ان الهيئة العامة للصناعة تتابع أعمال المقاولات بالمشروع أولا بأول، والتي أنجزت تماما، وباقي التسلم الابتدائي، وفي انتظار الربط الكهربائي، والبنية التحتية للطريق الذي يربط المنطقة بالدائري السابع والذي تقوم عليه وزارة الأشغال».وأشار العدواني إلى أن المنطقة تتضمن 1036 قسيمة صناعية، موزعة على 3 قطاعات، الأول للصناعات الغذائية يحتوي على 299 قسيمة، والصناعات الكيميائية يحتوي على 242 قسيمة، وقطاع الصناعات المتنوعة يحتوي على 495 قسيمة.وذكر العدواني أن المشروع يتضمن تخصيص 10% للصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و10% أخرى لهيئة تشجيع الاستثمار.وختم العدواني قائلا: «تعثر المشروع في بدايته مع المقاول السابق، وتسلمنا المشروع قبل عام وخلال هذا العام حققنا معدل إنجاز يفوق البرنامج الزمني، وتم الانتهاء من القطاع الغذائي بالكامل، والقطاعين الآخرين سيكتملان خلال فترة وجيزة».