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KIB يوقع شراكة مع معرفي فيلاز

11/23/2023 11:01:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «معرفي فيلاز»، الشركة الإيطالية الأولى في صناعة المطابخ وتوريد الحلول المنزلية عالية الجودة. ومن شأن هذا التعاون الجديد أن يكون خطوة مهمة إلى الأمام عبر توظيف صفقات التمويل المرنة والحصرية في تجديد المنازل بأسلوب أكثر سهولة وكفاءة من الناحية المالية، وبما يتناسب مع احتياجات العملاء وأسلوب حياتهم.
وفي معرض تعقيبه على هذه الاتفاقية، قال رئيس المبيعات المركزية في KIB، عبدالعزيز الشمري: «يسرنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع معرفي فيلاز، رائدة الحلول المنزلية، ونرى فيها خطوة متقدمة وقيمة مضافة لما ستوفره لجميع عملائنا من فرص فريدة للوصول إلى حلول المطابخ من الدرجة الأولى وحلول الدعم المالي المصممة بشكل خاص لمساعدتهم في تحقيق أحلامهم بتجديد أثاث منازلهم ومفروشاتهم ومطابخهم بمنتهى الراحة والسهولة».
وأضاف: «إن هذه الشراكة ستفتح الباب على مجموعة من المزايا المتطورة لكل من عملاء KIB ومعرفي فيلاز، في آن معا، وفي مقدمتها توفير المرونة في الحصول على خدمات التمويل المناسبة لتجديد منازلهم بما يناسب تطلعاتهم، إضافة إلى التمتع بأفضل الحلول المصرفية المتخصصة التي يقدمها برنامج التمويل الأقوى من نوعه في الكويت، والتي تلائم مختلف شرائح العملاء، مع إمكانية السداد بنظام الدفعات الشهرية الميسرة والاستفادة من فترة السماح المريحة». ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، يمكن لعملاء KIB الوصول إلى المنتجات والخدمات التي تقدمها «معرفي فيلاز»، مع التمتع بعرض تمويل تتراوح قيمته بين 300 دينار و25.000 دينار، ويمتد لغاية 60 شهرا كحد أقصى. ويمكن للعملاء تقديم طلب الحصول على هذا التمويل الحصري ومتابعته، بمنتهى السهولة، عبر منصة البنك المبتكرة PayTally الرقمية من KIB.

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