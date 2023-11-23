سكرتارية مؤسسة البترول عقد مقاول

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية تترقب توقيع عقد توفير خدمات عمالة لتنفيذ الأعمال الإدارية والفنية المساندة مع إحدى الشركات المتخصصة بقيمة 4.6 ملايين دينار.
وقالت المصادر إن «البترول» تترقب نقل كافة العاملين من السكرتارية والأعمال الإدارية إلى بند عقود المقاولين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الجهات الرقابية في الدولة والتي أشارت في آخر تقاريرها إلى استمرار المؤسسة بعدم التزامها بتحويل عقود شاغلي وظائف السكرتارية من غير الكويتيين إلى عقد مقاول لتقليل التكلفة الحالية من رواتب ومزايا إلى هذه الفئة، حيث يبلغ عددهم 75 على سلم المسميات الوظيفية.
وأفادت المؤسسة بالتزامها بتحويل موظفي المؤسسة من شاغلي السكرتارية وغيرهم من المعينين وفق آلية التعيين بموجب عقد عمل بمرتب مقطوع على عقد مقاول دون منحهم مزايا إضافية مع الحرص على الالتزام بالقرارات الملزمة الصادرة عن المؤسسة وجهات الدولة.
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