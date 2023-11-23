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سكرتارية مؤسسة البترول عقد مقاول

11/23/2023 11:01:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية تترقب توقيع عقد توفير خدمات عمالة لتنفيذ الأعمال الإدارية والفنية المساندة مع إحدى الشركات المتخصصة بقيمة 4.6 ملايين دينار.
وقالت المصادر إن «البترول» تترقب نقل كافة العاملين من السكرتارية والأعمال الإدارية إلى بند عقود المقاولين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الجهات الرقابية في الدولة والتي أشارت في آخر تقاريرها إلى استمرار المؤسسة بعدم التزامها بتحويل عقود شاغلي وظائف السكرتارية من غير الكويتيين إلى عقد مقاول لتقليل التكلفة الحالية من رواتب ومزايا إلى هذه الفئة، حيث يبلغ عددهم 75 على سلم المسميات الوظيفية.
وأفادت المؤسسة بالتزامها بتحويل موظفي المؤسسة من شاغلي السكرتارية وغيرهم من المعينين وفق آلية التعيين بموجب عقد عمل بمرتب مقطوع على عقد مقاول دون منحهم مزايا إضافية مع الحرص على الالتزام بالقرارات الملزمة الصادرة عن المؤسسة وجهات الدولة.

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