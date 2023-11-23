تأجيل اجتماع أوپيك+ يعرض عقود الخيارات لانتهاء الصلاحية

«حصص دول أفريقيا».. السبب وراء تأجيل الاجتماع

أحدث قرار تحالف «أوپيك+» بتأجيل اجتماعه إلى الخميس 30 الجاري، بدلا من 25 و26 الجاري، تأثيرات على عقود خيارات لملايين براميل النفط وربما يؤدي إلى تأرجح الأسعار على نطاق أوسع.وتستحق عقود خيارات خام برنت لشهر يناير يوم الاثنين الموافق 27 الجاري. بالتالي، لو انعقد الاجتماع يوم 26 الجاري كما كان مقررا في الأساس، كان من الممكن أن يسمح للمتداولين باستخدام تلك العقود للاستفادة من أي قرارات ـ سواء كانت متفائلة أو متشائمة ـ يتم اتخاذها في الاجتماع.أما الآن، وبعد أن تقرر انعقاد الاجتماع في 30 الجاري، فينبغي على المتعاملين الذين يريدون المراهنة على القرارات المرتقبة للتحالف النفطي استخدام عقود خيارات لشهر آخر.وفي المجمل، يوجد نحو 646 مليون برميل ضمن عقود خيارات خام برنت القائمة لشهر يناير، لكن نسبة صغيرة فقط من تلك الخيارات قد تكون قريبة من مستويات الأسعار الحالية للنفط، بحيث تواجه خطر تغييرات مهمة في القيمة، كما يوجد أيضا نحو 11 ألف عقد منتهية الصلاحية للديزل الأميركي، وبضع مئات من العقود الخاصة بالبنزين أيضا.وتعد الخيارات إحدى الطرق الأكثر شيوعا لتجار النفط للتحوط من مخاطر التحركات غير المتوقعة في الأسعار لأنها توفر بديلا أرخص وأقل خطورة في بعض الأحيان للعقود المستقبلية.ويمكن أن يسهم التغيير بموعد اجتماع «أوپيك+» في تقلب الأسعار على نطاق أوسع، حيث يقوم المتداولون بتغيير مراكزهم من شهر إلى آخر، وقد يؤدي إلى مزيد من إرباك المضاربين، الذين تلومهم المملكة العربية السعودية على تذبذب أسعار النفط.ويذكر أن أربعة من عقود خيارات برنت الخمسة الأكثر تداولا أمس الأربعاء تستحق في فبراير.وأرجأ تحالف «أوپيك+»، المؤلف من 23 دولة، اجتماعا لتحديد مستويات إمدادات النفط لعام 2024 أربعة أيام إلى 30 نوفمبر، ويقول مندوبو «أوپيك+» إنهم يسعون للحصول على وقت إضافي وسط استياء أنغولا ونيجيريا من خفض أهداف إنتاجهما التي فرضها عليهم الأعضاء الأكثر نفوذا.وانخفض خام برنت، الذي ينظر له كمعيار عالمي، بنسبة 1.4% في آسيا أمس، بعد هبوطه بما يصل إلى 4.9% في اليوم السابق بعد إعلان تأجيل الاجتماع.