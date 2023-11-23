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إيلون ماسك يقرر إعادة إظهار عناوين روابط الأخبار في إكس

11/23/2023 11:01:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر رجل الأعمال الأميركي «إيلون ماسك» إعادة إظهار عناوين روابط الأخبار ضمن منشورات منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، بعد قرار إزالتها الشهر الماضي لتحسين الشكل الجمالي للمنصة.
وقال «ماسك» في منشور عبر صفحته الشخصية، إنه سيتم عرض العناوين في الجزء الأعلى من الصورة المصاحبة للرابط بداية من التحديث القادم للمنصة.
وأوضح أن العناوين ستظهر فوق الصورة المصاحبة للمقال أو الخبر، وليس أسفلها كما كان في السابق، مؤكدا أهمية الحفاظ على المساحة التي تشغلها العناوين من الشاشة.
وأعلن «ماسك» أوائل الشهر الماضي، حذف عناوين المقالات المنشورة على منصته، بهدف تحسين مظهرها الجمالي، بالإضافة إلى أنه لا يحب نشر الروابط على «إكس» لأنها توجه المستخدمين إلى خارج المنصة، كما أن خوارزميات ترتيب المحتوى تعمل على خفض أولوية إظهار المنشورات التي تحتوي على روابط.

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