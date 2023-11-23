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إنشاء أوليفينات الزور أولوية لدى مؤسسة البترول

11/23/2023 11:01:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الكويت تمضي قدما في خططها الرامية لتطوير مجمع الأوليفينات في الزور، والذي يمكن أن يصبح منشأة البتروكيماويــــــات الرئيسية التالية التي يتم طرحها في البلاد، وفقا لمصادر في صناعة البتروكيماويات.
وقالت المجلة ان المناقصة لإقامة هذه المنشأة التي ستستخدم الإيثان مادة وسيطة، قد يتم طرحها قبل ان يتم طرح مناقصة مجمع الزور للبتروكيماويات الذي تخطط البلاد لبنائه بكلفة تصل الى 10 مليارات دولار.
وقالت المصادر إن مؤسسة البترول الكويتية أعادت التركيز من جديد على مشروع الأوليفينات في ضوء المشاكل الكبيرة والمعوقات التي واجهها مشروع الزور للبتروكيماويات الأكبر حجما.
ففي أكتوبر ذكرت مجلة ميد أن الكويت أطلقت جولة جديدة من دراسات الجدوى للنظر في مجمع الزور للبتروكيماويات، والذي عانى بالفعل من تأخيرات طويلة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشب حريق في مصفاة الزور التي بلغت تكلفتها 16 مليار دولار، والتي تم تصميم مجمع الزور للبتروكيماويات ليتم دمجه فيها، ما اضطر المؤسسة إلى إغلاقها.
وتجدر الإشارة الى ان شركة صناعة الكيماويات البترولية إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية هي المعنية بتطوير مشروع الأوليفينات 4.
ونسبت المجلة الى احد المصادر قوله «أصبح من المرجح بشكل متزايد أن يكون مشروع الأوليفينات هو مشروع البتروكيماويات الرئيسي التالي الذي سيتم طرحه في الكويت، حيث تدرس مؤسسة البترول الكويتية متابعة المشروع الذي سيتم من خلاله نزع هيدروجين البروبان، وبعد انجاز هذا المشروع فمن المحتمل أن يتحول الاهتمام إلى مجمع الزور للبتروكيماويات».
ولكن المصدر قال «ان التسلسل النهائي لعملية طرح المناقصات سيعتمد على النتائج التي ستسفر عنها دراسات الجدوى».
وفي مايو 2019، وضعت شركة صناعة الكيماويات البترولية استراتيجية الكويت طويلة المدى للبتروكيماويات، وقالت انها تهدف الى تحقيق الكويت «مكانة عالمية مؤثرة في مجال البولي إيثيلين والبولي بروبيلين وجليكول الإيثيلين»، مضيفة ان استثمارات الكويت في قطاعات البتروكيماويات ستخلق «قيمة مضافة» من مواردها الوطنية فضلا عن ايجاد قاعدة صناعية من شأنها أن تساعد في تنويع اقتصادها».
ولكن المجلة ختمت بالقول انه مع ذلك، فإن الكويت منذ وضع الإستراتيجية آنفة الذكر لم تحقق تقدما كبيرا في مشاريع البتروكيماويات المخطط لها مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.

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