82 7 مليار دولار ترسيات عقود النفط والغاز في الشرق الأوسط بقفزة 133 6%

ترسيات النفط والغاز والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط

محمود عيسىذكرت مجلة ميد ان المقاولين العاملين في المنطقة يتعرضون لضغوط كبيرة بسبب الحجم الكبير للعقود التي تمت ترسيتها خلال الأشهر الـ 12 إلى الـ 18 الماضية، وانهم من اجل مواجهة أزمة الموارد التي يعانون منها، يمضون في فورة توظيف لتعزيز القوى العاملة لديهم في الأسواق الرئيسية التي يعملون فيها.ونسبت المجلة الى مسؤولين تنفيذيين في وكالات التوظيف في قطاع الطاقة قولهم ان الكويت والعراق والجزائر تشهد طلبا ثابتا على القوى العاملة ضمن دول إقليمية أخرى. واشار أحد مسؤولي وكالات التوظيف الى ان كلا من السعودية وأبوظبي ودبي والفجيرة وقطر من بين مواقع التوظيف الساخنة حاليا.واضافت المجلة ان صناعة النفط والغاز كانت واحدة من أكبر مصادر التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعقود من الزمن، وتحديدا في دول الخليج. وقد اجتذب هذا القطاع العمال المهرة وشبه المهرة وغير المهرة من جميع أنحاء العالم، كما ان لدى دول المنطقة سجلا بارزا في توظيف القوى العاملة المحلية.ومع ذلك، ففي ضوء ارتباط الصناعة بدورات أسعار النفط والاستقرار الجيوسياسي أو عدمه، فقد مرت بفترات ازدهار وكساد طوال فترة وجودها. ونتيجة لذلك، أصبح التوظيف في هذا القطاع دوريا بطبيعته.وعلاوة على ذلك، فإن الاعتماد المفرط لصناعة النفط والغاز الخليجية على العمال الأجانب وخاصة أولئك القادمين من شبه القارة الهندية يجعل أغلب الوظائف مؤقتة.وتمر الصناعة الإقليمية في منتصف فترة غزيرة الإنتاج في الوقت الحاضر، حيث يستثمر المنتجون والمشغلون في مشاريع واسعة النطاق لزيادة إنتاج النفط والغاز إلى الحد الأقصى وتوسيع قدرات البتروكيماويات. وقد خلقت هذه الطفرة في المشاريع حاجة ملحة لقوى عاملة إضافية، وخاصة بين المقاولين.وكشفت مجلة ميد أن ترسيات عقود النفط والغاز والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت قفزة بنحو 133.6% في 2023 ليبلغ إجمالي العقود الموقعة نحو 82.7 مليار دولار، مقارنة بترسيات بلغت قيمتها 35.4 مليار دولار في 2022، ونحو 66.9 مليار دولار في 2021.