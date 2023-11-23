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البترول الوطنية تجري نقل وتدوير 10 رؤساء فرق في مصفاة الأحمدي

11/23/2023 11:01:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أجرت شركة البترول الوطنية الكويتية عددا من الانتقالات على مستوى رؤساء الفرق من مصفاة ميناء الأحمدي، شملت نحو 10 رؤساء فرق في إدارات العمليات اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر 2023. وجاء في التعميم الصادر من قبل نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي شجاع العجمي، نقل كل من: مشاري حسن الكندري لوظيفة رئيس فريق عمليات المنطقة الاولى، وفيصل هادي الشمري لوظيفة رئيس فريق عمليات المنطقة الثانية، ونقل عبدالكريم جمعان الديحاني لوظيفة رئيس فريق عمليات المنطقة الثالثة، ونقل ناصر بدر المحمد لوظيفة رئيس فريق عمليات المنطقة الرابعة، ونقل محمد عبدالله العازمي لوظيفة رئيس عمليات المنطقة الخامسة.
كما جاء في القرار نقل محمد احمد العنزي لوظيفة رئيس عمليات المنطقة السادسة، ونقل أحمد عيسى العون لوظيفة رئيس عمليات المنطقة السابعة، ونقل عمار حسين غلوم لوظيفة رئيس عمليات المنطقة التاسعة، ونقل احمد شداد شنات لوظيفة رئيس عمليات المنطقة الثانية عشرة. وأخيرا نقل دعيج هلال العجمي لوظيفة رئيس عمليات المنطقة الثالثة عشرة في مصفاة ميناء الأحمدي.

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