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مبيعات الهواتف الذكية تنتعش لأول مرة في عامين

11/23/2023 11:01:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات من شركة Counterpoint للأبحاث أن مبيعات الهواتف الذكية العالمية ارتفعت في أكتوبر بعد انخفاضها لمدة 27 شهرا متتاليا على أساس سنوي، بقيادة الانتعاش في الأسواق الناشئة، وارتفعت معاملات البيع، أو أحجام مبيعات التجزئة، بنسبة 5% على أساس سنوي في أكتوبر، وفقا للتقرير.
وقالت شركة الأبحاث «قادت الأسواق الناشئة هذا النمو مع انتعاش مستمر في الشرق الأوسط وافريقيا، وعودة (هواوي) إلى الصين وبداية موسم الأعياد في الهند». وأضافت أن الأسواق المتقدمة التي لديها نسبة هواتف ذكية مرتفعة نسبيا شهدت انتعاشا أبطأ.
وسجلت شركة «هواوي» أسرع نمو بين صانعي الهواتف الذكية في الصين في الربع الثالث بعد أن أطلقت الشركة هاتفها الذكي Mate 60 Pro في سبتمبر والذي أثار الكثير من اهتمام المستهلكين بسبب الرقائق المستخدمة التي تعتبر متقدمة. وقال التقرير إن شهر أكتوبر سجل أيضا أعلى مبيعات شهرية للهواتف الذكية منذ يناير 2022.
كما ساعد إطلاق سلسلة iPhone 15 من «آبل» في أواخر سبتمبر على تعزيز مبيعات الهواتف الذكية، وقالت شركة الأبحاث «مقارنة بالعام الماضي، تأخر الإطلاق لمدة أسبوع، مما يعني أن التأثير الكامل لمبيعات iPhone الجديدة كان موجودا في أكتوبر».
وبحسب تقرير لـ CNBC الأميركية اطلعت عليه «العربية business»، تأثرت مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم بنقص المكونات وتراكم المخزون ودورات الاستبدال الأطول.

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