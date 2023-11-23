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استثمارات رأس المال المغامر في الشرق الأوسط تقفز إلى 310 ملايين دولار مخالفة للاتجاه العالمي

11/23/2023 11:01:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تزايدا ملحوظا في النشاط الاستثماري قبل نهاية العام، خلافا للاتجاه العالمي، حيث تجاوزت استثمارات رأس المال المغامر في المنطقة 310 ملايين دولار في شهر نوفمبر الجاري.
جاء ذلك مدعوما باتفاق تمويل كبير حصلت عليها شركة الفنتك تابي عند 200 مليون دولار، بعد تباطؤ واضح خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث كانت معظم هذه الصفقات في المراحل البدائية.
ومن أكبر الصفقات التي تمت في شهر نوفمبر، جمع شركة «جسر» المتخصصة في تكنولوجيا الموارد البشرية ومقرها السعودية، 30 مليون دولار في جولة من الفئة A بقيادة ميراك كابيتال، وتأسست «جسر» عام 2016 وتخدم أكثر من 3 آلاف عميل وتدير معاملات رواتب بأكثر من 10 مليارات ريال في قطاعات حكومية وشبه حكومية وخاصة.
وأيضا حصلت شركة أجراس السعودية الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية أو Proptech على جولة تأسيسية Seed بقيمة 28 مليون دولار بقيادة مدارك، وتأسست أجراس عام 2022 وتهدف إلى حل مشكلة الإيجار التي تواجهها الشركات في المنطقة عبر تقديم خيار «استأجر الآن وادفع لاحقا».
وقامت شركة XPANCEOالناشئة في مجال deep tech ومقرها الإمارات بجمع جولة تمويل أولية بقيمة 40 مليون دولار بقيادة شركة Opportunity Ventures ومقرها هونغ كونغ، وتأسست XPANCEO عام 2021 وتعمل على تطوير الجيل القادم من الحوسبة عبر عدسات لاصقة ذكية مزودة بميزات رؤية الواقع المعزز غير مرئية وخفيفة الوزن.
واكتسب قطاع التعليم عن بعد إقبالا بعد جائحة كورونا واستمر السوق بالنمو على الرغم من عودة الأمور إلى طبيعتها خصوصا في سوق الدورات التدريبية والتعليم العالي، وجمعت شركة «نون» المتخصصة في تكنولوجيا التعليم ومقرها السعودية تمويلا بمبلغ 41 مليون دولار في جولة من الفئة «ب» بقيادة واعد فنتشرز التابعة لأرامكو ورائد فنتشرز.

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