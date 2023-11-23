64 ألف دينار الإنفاق السنوي للأسرة الكويتية



إنفاق الأسر على الاحتياجات الرئيسية بلغ 79% من إجمالي الدخل.. و21% على الكماليات

733 ديناراً الإنفاق الشهري للأسرة في الكويت على بند السكن بما يعادل 8800 دينار سنوياً

2700 دينار سنوياً معدل الإنفاق السنوي للأسرة الكويتية الواحدة على بند العمالة المنزلية الأسرة تنفق على المنتجات الاستهلاكية 5500 دينار سنوياً.. ما يعادل 92 ديناراً للفرد شهرياً

أعده للنشر: مصطفى صالحيمكن تعريف تكلفة المعيشة بأنها مقدار الراتب أو الدخل الشهري اللازم للفرد الواحد للعيش بشكل جيد، أو انها إجمالي المشتريات التي يحتاج إليها الفرد للعيش، ويعتبر مؤشر أسعار المستهلك CPI واحدا من اهم تلك المؤشرات التي تقيس تكاليف العيش في منطقة جغرافية معينة، والمقارنة بما حولها من الدول الأخرى.وفي هذا الشأن، قام التقرير السنوي لشركة إكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال بالكويت، والذي تنشره «الأنباء»، بحساب متوسط تكاليف أبرز السلع والخدمات على المواطنين، كحد أدنى من الضروريات للحفاظ على سلامة العيش.ويقول الرئيس التنفيذي للشركة م.نايف بستكي إن أهمية هذا المؤشر يكمن في تحديد حجم الدخل الشهري للموظف، والتنبؤ بنسبة الادخار الحالية، ونسبة الدين العام والقروض على المواطنين، إضافة إلى عملية إدارة السلع والخدمات المقدمة.ويضيف بستكي أن معدل الصرف الشهري على الفرد الواحد في الأسرة الكويتية كان بمقدار 1066 دينارا، أي ما يعادل 64 ألف دينار على الأسرة سنويا، كما توضح النتائج أن حجم صرف الأسر على الاحتياجات الرئيسية كان 79% من إجمالي الدخل، بينما كان الصرف على الكماليات يقدر بنحو 21% من إجمالي الراتب.وتعد تلك العلاقات العلامات المهمة التي ينبغي الوقوف عندها إما من خلال رفع الدخل الشهري للأفراد أو التشجيع على الحد من حجم الكماليات وذلك نحو تشجيع الادخار والاستعداد للمستقبل. وفيما يلي جانب من الدراسة التي قامت بها الشركة (تقرير أكتوبر 2023):تكاليف السكنيعتبر السكن الخاص سواء من خلال تملك المواطنين لبيت العمر أو حتى الصرف الشهري على إيجار الشقة، من الحاجات الأساسية التي تعتمد عليها الأسرة في بقائها والمحافظة عليها، وتشير نتائج أبحاث شركة إكسبر للاستشارات الى أن معدل الصرف الشهري لبند السكن كان نحو 733 دينارا شهريا، أي بواقع 8.8 آلاف دينار سنويا.الجدير الذكر أن تكلفة السكن الخاص على الفرد الواحد كانت بمعدل 147 دينارا شهريا، ما يعد من النسب العالية في هذا البند، التي تستوجب الوقوف عندها.السيارات والنقلكما يعتبر قطاع السيارات والنقل من الأهمية بمكان كونه يساهم في تحقيق وبلوغ الدخل الشهري المطلوب للفرد. والى جانب ذلك، فإن للغلو في استنزاف هذا البند بالتوجه نحو الكمال المطلق والبحث عن الرفاهية الكبيرة دورها في رفع حجم التكلفة إلى حد قد لا يطاق.ولهذا، فإن معدل الصرف الشهري على هذا القطاع ـ سواء من خلال الفقد من قيمة الأصول depreciation او الايجار ـ كان نحو 361 دينارا شهريا، أي بمقدار 4333 دينارا سنويا. ولذلك، فإن معدل استهلاك الفرد لقطاع السيارات كان نحو 181 دينارا شهريا.العمالة المنزليةتعتبر العمالة المنزلية المساندة في السكن، من الأمور المساهمة في تحقيق الرخاء والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين، ويتناسب هذا العامل مع المستوى الاجتماعي للعائلة، فمنها من يعتمد على 3 عمالة في البيت الواحد، ومنها من لا يعتمد على أي منها.ولذلك تشير النتائج إلى أن معدل صرف الأسرة الكويتية على بند العمالة في المنزل كان بمقدار 225 دينار شهريا، أي حوالي 2700 دينار سنويا. الجدير بالذكر أن تكلفة الخادم الواحد على الفرد كانت بمقدار 45 دينارا شهريا.التعليميشكل التعليم أهمية بالغة لدى الاسر، كونه مرتبطا بشكل مباشر في حجم الدخل الشهري العائد على مستقبل العائلة الجديدة مستقبلا. ولذلك تستثمر بعض الاسر في هذا البند بشكل اشمل، والمرتبط بطبيعة الحال على القدرة في ذلك الى جانب الأولوية. وقد بلغ معدل صرف العائلة على التعليم شهريا 313 دينارا، ما يعادل 3750 دينارا سنويا. وتعد تلك القيمة مرتفعة الى حد كبير، خصوصا إذا كان عدد الأبناء أكثر من 3 طلاب وطالبات.الرعاية الصحية والتجميلأصبح بند الرعاية الصحية والتجميل من البنود التي أضيفت بشكل ملحوظ على فاتورة الاسرة الكويتية مؤخرا، والذي استوجب الامر دراستها بشكل مفصل وتحليل نتائجها. وتشير نتائج أبحاث الشركة إلى أن العائلة تصرف حوالي 263 دينارا شهريا على هذا البند ـ ما بين احتياجات ضرورية وخدمات كمالية ـ أي ما يقارب 3150 دينارا سنويا. وعلى الرغم من توافر الخدمات الصحية ـ على الأقل في القطاع الحكومي العام ـ إلا أن تكلفته في تزايد مستمر خصوصا إذا ما كانت الزيارات أسبوعية او أكثر من مرتين في الشهر.الجمعيات التعاونية والاستهلاكيةكما يعتبر هذا البند من البنود المهمة في سلوك الاسرة، والتي تتمايز حسب الظروف الاجتماعية من حيث معدل الزيارات الدورية والصرف عليها. وتشير النتائج إلى أن معدل صرف العائلة على المنتجات الاستهلاكية كان بمقدار 458 دينارا شهريا، وهو ما يعادل 5500 دينار سنويا. وتمثل تلك النسبة المرتفعة أهمية كبرى، كون تكلفتها على الفرد الواحد قد بلغت حوالي 92 دينارا شهريا.المطاعميعتبر قطاع المطاعم من القطاعات المستحدثة بشكل ملحوظ في على الاسواق الكويت، والتي بدأت تتجلى نتائجها على تكاليف الاسرة خلال العقدين الماضيين بشكل خاص، والتي لابد من الوقوف عندها. وتشير نتائج شركة اكسبر للاستشارات إلى أن معدل الميزانية الشهرية للفرد لهذا القطاع كانت بمقدار 120 دينارا، ما يقارب 1440 سنويا. وتعتمد تلك القيمة بشكل مباشر على معدل الزيارات للمطاعم سواء يوميا، اسبوعيا، او شهريا.الخدات العامةيتضمن هذا البند بعض الخدمات العامة المساهمة في تحقيق الرفاه للفرد، ومنها على سبيل المثال الانترنت، القنوات الفضائية، التلفون، وقود السيارات، صيانة الأجهزة، بالإضافة الى فواتير الكهرباء والماء. وفي هذا الشأن قال التقرير إن معدل صرف الاسرة على هذا البند كان بمقدار 222 دينارا شهريا، أي ما يعادل 2660 دينارا سنويا، كما ان تكلفة بند الخدمات العامة على الفرد الواحد كانت 11 دينارا شهريا، ما تعد منخفضة بشكل ملحوظ.الأسواقويختلف هذا البند بطبيعته حسب الطبيعة الاجتماعية للأسرة الى حد كبير. ويتضمن هذا الجانب المصروفات المختلفة من الأسواق مثل الأثاث، الملابس والاكسسوارات، شراء الأجهزة والمكائن، الكوفي شوب، المطاعم والحلويات، وتشير أبحاث الشركة إلى أن معدل الصرف في هذا القطاع كان بمعدل 488 دينارا شهريا، أي بمعدل 5850 دينارا سنويا.الترفيهكما تشير النتائج إلى أن بند الترفيه على الاسرة بالكويت كان بمعدل 137 دينارا شهريا، او 1645 دينارا سنويا. ويتضمن هذا المحور تذكار حضور المباريات، السينما والمسرح، ألعاب الأطفال، بالإضافة الى الاشتراك النادي الصحي. كما توضح النتائج أن معدل تكلفة قطاع الترفيه على الفرد الواحد كانت بمعدل 17 دينارا فقط شهريا، ولعل ذلك الانخفاض يعود الى محدودية الأماكن السياحية الحالية (فترة إعداد هذا التقرير).السفركما يعتمد البند الأخير من بنود مؤشرات الاستهلاك على السفر والصرف خارج نطاق الكويت. وتشير النتائج الى ان معدل الصرف او التوفير الشهري لهذا البند كان بمعدل 347 دينارا، أي ما يعادل 4167 دينارا سنويا. وقد كان معدل الصرف على بند السفر هو 69 دينارا شهريا على الفرد الواحد.