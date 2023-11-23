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16 مليار دولار صادرات البرازيل للدول العربية

11/23/2023 11:01:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفادت الغرفة التجارية العربية البرازيلية أمس، بارتفاع الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي 9.35% إلى قيمة قدرها 15.767 مليار دولار بالمقارنة مع 14.419 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت «الغرفة» في بيان، إن قيمة الواردات البرازيلية من المنطقة العربية بلغت 8.973 مليارات دولار في الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي، مضيفة ان حجم الصادرات البرازيلية إلى السعودية سجل 2.654 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الإمارات 2.543 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.
أما الصادرات البرازيلية إلى مصر فبلغت 1.889 مليار دولار، بارتفاع ملحوظ عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الصادرات البرازيلية إلى قطر 266 مليون دولار، فيما وصل حجم صادراتها إلى الكويت إلى 220 مليون دولار، وسجلت صادرات اللحوم والدواجن البرازيلية إلى الدول العربية النسبة الأكبر من الصادرات البرازيلية، بحسب البيان.
وتصدرت السعودية قائمة أكبر الدول العربية المصدرة إلى البرازيل بإجمالي 2.937 مليار دولار، تلتها الإمارات بواقع 998 مليون دولار بحسب البيان، وبلغت واردات البرازيل من قطر 605 ملايين دولار، وسجلت وارداتها من مصر 439 مليون دولار، وبلغت واردات البرازيل من الكويت 323 مليون دولار.
وقال رئيس الغرفة التجارية العربية- البرازيلية، أوسمار شحفة: «ارتفعت الصادرات والواردات البرازيلية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس العلاقات التجارية القوية والمتنامية بين البرازيل والعالم العربي».
وأضاف: «نحرص في الغرفة التجارية العربية- البرازيلية على تعزيز الصادرات البرازيلية إلى المنطقة العربية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية. وتجسد هذه المؤشرات التجارية الإيجابية التزامنا بتطوير علاقات ثنائية متينة بين البرازيل والدول العربية».

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