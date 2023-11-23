الوطني يوعي عملاءه بكيفية حماية بياناتهم

MENAFN - Al-Anbaa) يحرص بنك الكويت الوطني على رفع وعي العملاء وتعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية لدى كافة الشرائح المجتمع، وفي هذا الإطار، يواصل البنك دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت.ويكثف «الوطني» من حملات التوعية عبر نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي الذي يتضمن فيديوهات مصورة ورسائل نصية ونصائح عبر جميع منصات التواصل وجميع قنوات البنك الإلكترونية، إضافة إلى إعادة نشر رسائل بنك الكويت المركزي وذلك لرفع الوعي لدى كل شرائح المجتمع وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المختلفة وكيفية تفاديها.

ويسلط «الوطني» الضوء على ضرورة حماية المعلومات المصرفية والشخصية، والتعريف بالطرق التي تساعد العملاء على حماية معلوماتهم البنكية، حيث يحرص البنك دائما على رفع مستوى الوعي حول كيفية حماية المعلومات المصرفية وكذلك عدم الانسياق وراء الإعلانات المزيفة التي تغري الأشخاص بعوائد مالية مجزية.

وتحتوي الإعلانات المزيفة على مخاطر كبيرة، بسبب إمكانية تحميل ما يعرف بتطبيقات التحكم عن بعد بالأجهزة الشخصية أو طلب البيانات المصرفية لإيداع مبالغ الجوائز في الحسابات الشخصية، لذلك يشدد «الوطني» على ضرورة تجنب إعطاء الصلاحيات للغير لتجنب سرقة المعلومات الشخصية وكذلك الحذر من الطرق الكثير التي يستخدمها المحتالون لخداع الأشخاص بهدف مشاركة البيانات السرية أو رمز «OTP».ومع تعدد عمليات الاحتيال باستخدام أساليب مختلفة يحرص بنك الكويت الوطني على حماية عملائه وزيادة وعيهم بكيفية تفادي عمليات الاحتيال من خلال اتباع النصائح والإرشادات التي يقدمها البنك عبر جميع قنواته الرقمية.ويؤكد «الوطني» أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، محذرا العملاء من الرد على تلك الرسائل التي تمثل محاولات احتيال الهدف منها الحصول على معلوماتهم المصرفية لسرقة أموالهم أو سرقة بياناتهم.ويسخر «الوطني» جميع إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد.ويعد بنك الكويت الوطني داعما وشريكا رئيسيا بجميع حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب «الوطني» باعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لصقل خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.