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نيسان تكرم الإرث الممتد لسيارة باثفايندر الأسطورية

11/23/2023 11:01:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحتفي شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت بالنجاح الواسع النطاق الذي حققته سيارة باثفايندر منذ إطلاقها قبل أكثر من 35 عاما، وذلك من خلال تسليط الضوء على جميع طرازات مركبة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات التي ساهمت في نجاح مسيرة تطور باثفايندر حتى اليوم.
وقد أثبتت هذه السيارة الأسطورية ومنذ طرحها لأول مرة عالميا في العام 1987، مكانتها المميزة عند العملاء الذين يبحثون عن سيارة عملية وموثوقة توفر قدرات عالية، وأداء استثنائيا لرفع روح المغامرة والقيادة السلسة للسائق والركاب.. وقد عبر الإرث الممتد لسيارة نيسان باثفايندر وأجياله الخمسة عددا من المحطات الرئيسية العالمية هي:
1- الجيل الأول 1986.. تصميم لا تخطئه العين
تم طرح سيارة باثفايندر لأول مرة في العام 1986 كطراز لعام 1987، وكانت عبارة عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات بابين، حيث أثبتت ريادتها في عالم الأناقة منذ البداية بفضل تصميمها الأمامي الجريء، الذي تميز بفتحات أفقية ثلاثية في مقدمة غطاء المحرك، والهيكل الصلب لطراز سيارات الشحن المثبتة عليه.
وقد ساهم الهيكل الصلب للسيارة من خلال تصميم «البدن المثبت على إطار قاعدي» في تعزيز شعبيتها لدى عشاق الطرق الوعرة، الذين أعربوا جميعا عن تقديرهم للتصميم الداخلي الفسيح والمريح. وبعد بضع سنوات، وفي العام 1990، تمت إضافة بابين خلفيين مكتملين بمقابض رمزية مثبتة بتصميم مدمج مع القائم الأخير لهيكل السيارة.
2- الجيل الثاني 1996.. محرك V6 جديد كليا لمزيد من القدرات
في العام 1996، تحول هيكل باثفايندر إلى «المنصة أحادية الجسم» حيث اعتمدت تصميما يتسم بديناميكية هوائية جديدة، وتم دعم ذلك من خلال إدخال تحسينات على أقسام الركوب والتحكم في القيادة، والتي لعبت بشكل جماعي دورا رئيسيا في زيادة مبيعات سيارات الدفع الرباعي الشهيرة.
وبعد خمس سنوات، تم تزويد الجيل الثاني من باثفايندر ولأول مرة بمحرك من ست أسطوانات على شكل حرف V سعة 3.5 ليترات. وكان هذا المحرك جزءا من سلسلة محركات VQ الحائزة الجوائز وقد لاقى استحسان العملاء في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال مع الميزات والتقنيات الداخلية الفريدة لسيارة باثفايندر، ومن بينها نظام الملاحة مع شاشة عرض الرؤية الشاملة ثلاثية الأبعاد.
3- الجيل الثالث 2004.. سيارة بسبعة مقاعد للعائلات الكبيرة
ظهر الجيل الثالث من باثفايندر لأول مرة عالميا في العام 2004. ومن بين مجموعة كبيرة من التغييرات، برزت عودة تصميم «البدن المثبت على إطار قاعدي» مع نسخة معدلة من منصة F-Alpha، في حين أن مقعد الصف الثالث المنفصل والقابل للطي، قد أعطى باثفايندر القدرة على استيعاب سبعة ركاب لأول مرة.
4- الجيل الرابع 2013.. مقاعد مرنة لتحسين مستوى الراحة
في العام 2013، قدم الجيل الرابع من باثفايندر مستوى غير مسبوق من الأناقة والراحة والاقتصاد في استهلاك الوقود والتقنيات. كما وفر تصميم «المنصة أحادية الجسم» للعملاء العديد من المزايا، من بينها الأرضية المسطحة لزيادة الرحابة والقدرة على حمل الأغراض.
ومن أجل تلبية الطلب على زيادة الكفاءة في الشرق الأوسط، تم تزويد الجيل الرابع من باثفايندر بمحرك DOHC V6 سعة 3.5 ليترات، بقدرة 271 حصانا، مقترنا بناقل حركة «اكس ترونيك»، ما أسهم في تحسين مستوى الأداء بنسبة 30% في كفاءة استهلاك الوقود مقارنة بالطراز السابق.
5- الجيل الخامس 2021.. وضع معيار جديدة للابتكار
ننتقل سريعا إلى العام 2021، عندما ظهرت سيارة باثفايندر الجديدة كليا لأول مرة عالميا قبل إطلاقها رسميا في الشرق الأوسط في 2022. حيث دمج طراز الجيل الخامس بشكل متناغم بين التراث العريق لأسلافه مع التصميم المعاصر والتقنيات المتطورة، وذلك بدءا من تصميمه الداخلي الراقي وصولا إلى محركه القوي، حيث يجسد الإصدار الأخير من باثفايندر روح الاستكشاف والحداثة.
موديل 2023
وتتوافر سيارة نيسان باثفايندر 2023 ضمن ست فئات فريدة وإمكانية الاختيار بين الدفع الثنائي والرباعي، لدى معارض نيسان البابطين، حيث يمكن لمحبي سيارة باثفايندر استكشافها وتجربة قيادتها ومعرفة المزيد من التفاصيل التي تخصها.
ويمكن للعملاء الكرام أن يزوروا معارض نيسان البابطين في الري والأحمدي والجهراء للتعرف عن قرب على هذه الأيقونة الرائدة في عالم السيارات، وكذلك للاستفادة من العروض المتاحة والانطلاق في تجربة قيادة لا تضاهيها تجربة أخرى.

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