إقامة أول بطولة عالمية لرياضة جمع القمامة في اليابان

أصبحت اليابان أول دولة في العالم تقيم بطولة عالمية لرياضة جمع القمامة.

وشارك ما يصل إلى 21 دولة في المسابقة التي تضمنت البحث عن العلب الفارغة وقطع البلاستيك والسجائر في شوارع طوكيو، حيث فازت بريطانيا بكأس العالم في المنافسة، وذلك حسبما أفاد موقع «إندبندنت» البريطانية.

وجمع المتنافسون، بما في ذلك فرق من الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا، إجمالي 548 كغم من القمامة، كان كل فريق مسلحاً بالقفازات والملقط المعدني وأكياس القمامة، ويتكون من ثلاثة لاعبين تم منحهم نقاطاً بناءً على كمية وأنواع القمامة التي التقطوها.

ولم يكن مسموحاً بجمع القمامة من الممتلكات الخاصة، وتم منح اللاعبين 20 دقيقة بعد كل جلسة لفرز القمامة إلى فئات مختلفة، بما في ذلك النفايات القابلة للحرق، والزجاجات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير، والعلب المعدنية، وأعقاب السجائر وغيرها.

وقال توموي تاكاهاشي، عضو الفريق الياباني: «إنه أمر محبط؛ لأننا أردنا الفوز بهذا الحدث»، معرباً عن أمله بأن يهتم المزيد من الناس حول العالم بالقضايا البيئية.

وحصلت المملكة المتحدة على المركز الأول برصيد 9046.1 نقطة لجمع إجمالي 57.27 كغم من القمامة. ومن المقرر أن تقام النسخة الثانية من كأس العالم في طوكيو عام 2025.