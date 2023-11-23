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هجوم إسرائيل على غزة يحصد أكثر من 14800 فلسطيني

11/23/2023 9:19:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت حركة حماس عن حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين راحوا ضحية الهجوم الذي شنَّته إسرائيل على قطاع غزة.

وأوضحت، أمس، أن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من سبعة أسابيع، ارتفع إلى 14854 شخصاً.

وأعلن المكتب الصحفي الحكومي في غزة أن أكثر من 36 ألف شخص أصيبوا، مشيراً إلى أن أغلبهم من الأطفال والشباب والنساء، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.

ويعتبر هذا أكبر عدد يُقتل من الفلسطينيين خلال حرب في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقاً للأرقام المقدمة.

واندلعت حرب غزة الأخيرة بسبب أعنف هجوم تتعرض له إسرائيل في تاريخها، الذي نفَّذته حماس في 7 أكتوبر الماضي في إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، حيث قُتل نحو 1200 شخص في الجانب الإسرائيلي.

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