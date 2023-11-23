مصر: 130 ألف لتر من الديزل ستُسلَّم يومياً لغزة خلال الهدنة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مصر أنه سيتم تسليم 130 ألف لتر من الديزل وأربع شاحنات غاز يومياً إلى غزة عندما تبدأ هدنة مدتها أربعة أيام اليوم.
وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، في بيان، في وقت مبكر اليوم، إن 200 شاحنة مساعدات ستدخل غزة يومياً.
وتبدأ إسرائيل و«حماس» هدنة مدتها أربعة أيام الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش).
كان ضياء رشوان قد ذكر أن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.
وأوضح أن ما يتم التشاور حوله حالياً هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.
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