مصر: 130 ألف لتر من الديزل ستُسلَّم يومياً لغزة خلال الهدنة

أعلنت مصر أنه سيتم تسليم 130 ألف لتر من الديزل وأربع شاحنات غاز يومياً إلى غزة عندما تبدأ هدنة مدتها أربعة أيام اليوم.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، في بيان، في وقت مبكر اليوم، إن 200 شاحنة مساعدات ستدخل غزة يومياً.

وتبدأ إسرائيل و«حماس» هدنة مدتها أربعة أيام الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش).

كان ضياء رشوان قد ذكر أن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.

وأوضح أن ما يتم التشاور حوله حالياً هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.

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