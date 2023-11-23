الاتحاد الأوروبي يفرج عن 900 مليون يورو مجمَّدة للمجر

يعتزم الاتحاد الأوروبي منح المجر 900 مليون يورو من صندوق أموال التعافي ما بعد كوفيد كانت لا تزال مجمّدة بسبب خلاف حول إجراء إصلاحات تتعلّق بسيادة القانون.

وقالت المفوضية الأوروبية، أمس، إن الأموال التي تندرج تحت اسم «التمويل المسبق» ستذهب، بمجرّد مصادقة دول التكتل عليها، لتمويل تحوّل المجر إلى الطاقة الخضراء.

وجاء إعلان بروكسل بعد مزاعم حول توجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لعرقلة منح مزيد من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا، في محاولة منه للضغط باتّجاه الإفراج عن الأموال المجمدة والمخصّصة لبلاده.

وكان الزعيم القومي، الذي اصطدم مع بروكسل بسبب تراجع الديمقراطيّة في ظل حكومته، قد أطلق أخيراً حملة معادية للمفوضية الأوروبية.

وأعلنت المفوضية، أمس، موافقتها على خطّة المجر إنفاق 10,4 مليارات يورو مخصصة لها من صندوق التعافي ما بعد كورونا، بعدما جرى تعليق صرف الجزء الأكبر منها بانتظار أن تفي بودابست بشروط حكم القانون.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فيرلي نويتس، إن الدفعة البالغة 900 مليون يورو لم تكن خاضعة لهذه الشروط.

وأضافت أنها مُنحت إلى بودابست بسبب «الحاجة الطارئة» لتوفير «سيولة لازمة» لاقتصادها ولإطلاق مشاريع الطاقة.

وللإفراج عن بقيّة الأموال من الاتّحاد الأوروبي، يتعيّن على المجر تلبية 27 شرطاً فرضتها بروكسل وتغطّي مجالات مثل استقلال القضاء ومكافحة الفساد وقوانين الشراء.

وإضافة إلى المليارات المجمّدة من صندوق التعافي بعد كوفيد، جمّدت بروكسل 22 مليار يورو من صناديق أخرى، حتى تتمكّن المجر من إجراء إصلاحات، لضمان استقلال القضاة وحقوق الأقلّيات والمثليين ومغايري الهوية الجنسية واستقلالية الأكاديميين.

واعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي المطالب المتعلقة بالسلطة القضائية، في محاولة للحصول على 13 مليار يورو من تلك الأموال.

وقالت نويتس إنّ هذه التغييرات تعتبر «خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح».