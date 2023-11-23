فنلندا تغلق 3 معابر على الحدود مع روسيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن حرس الحدود الفنلندي عن إغلاق 3 معابر على الحدود مع روسيا من أصل الـ 4 التي كانت تعمل حتى الآن، وذلك بسبب "تدفق المهاجرين غير القابل للسيطرة عليه".

وأغلقت فنلندا معابر "فارتيوس" و"سالا" و"كوسامو" في شمال شرقي البلاد اعتبارا من 24 نوفمبر وحتى 23 ديسمبر المقبل.

وقال حرس الحدود في بيان له، يوم الخميس، إن "الدخول غير الشرعي عبر الحدود الشرقية الفنلندية ازداد بشكل ملموس. ويتسم الدخول غير الشرعي بطابع منظم، والوضع يتعلق كذلك بالجريمة الدولية.

وفي وقت سابق أغلقت فنلندا 4 معابر أخرى في جنوب شرقي البلاد، حتى 23 ديسمبر أيضا. ويبقى عاملا معبر واحد على الحدود بين روسيا وفنلندا، وهو معبر "رايا يوسيبي" في المنطقة القطبية.

واتهمت فنلندا روسيا بتنظيم تدفق المهاجرين غير الشرعيين على حدودها.

ورفضت موسكو اتهامات فنلندا وأعربت عن الأسف لقرارها إغلاق المعابر، مشيرة إلى أن ذلك ينتهك حقوق المواطنين الروس والفنلنديين.