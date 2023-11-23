فنلندا تغلق 3 معابر على الحدود مع روسيا

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- Khaberni) خبرني - أعلن حرس الحدود الفنلندي عن إغلاق 3 معابر على الحدود مع روسيا من أصل الـ 4 التي كانت تعمل حتى الآن، وذلك بسبب "تدفق المهاجرين غير القابل للسيطرة عليه".
وأغلقت فنلندا معابر "فارتيوس" و"سالا" و"كوسامو" في شمال شرقي البلاد اعتبارا من 24 نوفمبر وحتى 23 ديسمبر المقبل.
وقال حرس الحدود في بيان له، يوم الخميس، إن "الدخول غير الشرعي عبر الحدود الشرقية الفنلندية ازداد بشكل ملموس. ويتسم الدخول غير الشرعي بطابع منظم، والوضع يتعلق كذلك بالجريمة الدولية.
وفي وقت سابق أغلقت فنلندا 4 معابر أخرى في جنوب شرقي البلاد، حتى 23 ديسمبر أيضا. ويبقى عاملا معبر واحد على الحدود بين روسيا وفنلندا، وهو معبر "رايا يوسيبي" في المنطقة القطبية.
واتهمت فنلندا روسيا بتنظيم تدفق المهاجرين غير الشرعيين على حدودها.
ورفضت موسكو اتهامات فنلندا وأعربت عن الأسف لقرارها إغلاق المعابر، مشيرة إلى أن ذلك ينتهك حقوق المواطنين الروس والفنلنديين.
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