9.3 % نمو صادرات البرازيل للعالم العربي

أفادت الغرفة التجارية العربية البرازيلية بارتفاع ملحوظ في الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وبنسبة بلغت 9.35% بقيمة 15.767 مليار دولار، بالمقارنة مع 14.419 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة الواردات البرازيلية من المنطقة العربية 8.973 مليارات دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وقال أوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: ارتفعت الصادرات والواردات البرازيلية بشكل ملحوظ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس العلاقات التجارية القوية والمتنامية بين البرازيل والعالم العربي.

وأضاف: نحرص في الغرفة على تعزيز الصادرات البرازيلية إلى المنطقة العربية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية. وتجسد هذه المؤشرات التجارية الإيجابية التزامنا بتطوير علاقات ثنائية متينة بين البرازيل والدول العربية.

ويفيد التقرير الصادر عن الغرفة بأن صادرات اللحوم والدواجن من البرازيل إلى الدول العربية حققت أداءً قوياً في الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023.