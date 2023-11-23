دبي تجذب 250 مليونيراً من أثرياء لندن في العام 2023

بحلول نهاية عام 2023، سينتقل نحو 250 مليونيراً من لندن إلى دبي، وفقاً لدراسة حديثة أعدتها ((نيو ورلد ويلث))، المتخصصة في تتبع أصحاب الثروات عالمياً.

وستصبح دبي، وفقاً للتقرير، ضمن أكبر ثلاث وجهات تجتذب الأثرياء من المملكة المتحدة، بعد العاصمة الفرنسية باريس، التي من المتوقع أن ينتقل إليها 300 مليونير، وموناكو المتوقع انتقال نحو 250 مليونيراً إليها أيضاً مثل دبي.

وفي عام 2022، هاجر نحو 5200 من أصحاب الثروات العالية إلى الإمارات، وهو ما يتجاوز توقعات مؤسسة ((هينلي آند بارتنرز)) في تقريرها الصادر في وقتٍ سابق خلال العام الجاري لهجرة الثروات الخاصة، التي قدرت أعدادهم بـ4 آلاف فقط.

ويشير التقرير إلى أن قبل تفشي جائحة كورونا، شهدت دولة الإمارات تدفقات صافية من أصحاب الثروات العالية بلغت 1000 شخص سنوياً.

ملاذ آمن

وبحسب رئيس قسم الأبحاث في ((نيو ورلد ويلث)) أندرو أمويلز، فإن الإمارات تعتبر ملاذاً آمناً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتمتعها بالقوة الاقتصادية في العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنفط، والغاز، والعقارات، والتكنولوجيا، والسفر، والسياحة.

ويؤكد أمويلز أن تمتع الإمارات بمعدلات ضريبية منخفضة وأكثر تنافسية عالمياً، مع برمودا وموناكو، جعلها وجهة جذابة لأصحاب الثروات العالية، كما وصف نظام الرعاية الصحية الذي تتمتع به الإمارات بأنه نظام من الدرجة الأولى، لا سيما مع اختيار العديد من الأجانب العلاج فيها.

ويشير التقرير إلى عدة أسباب تؤدي لهجرة أصحاب الثروات العالية من لندن، يأتي في مقدمتها تراجع أهمية بورصة لندن، جنباً إلى جنب مع خروجها من الاتحاد الأوروبي، ونظام الرعاية الصحية المتدهور، ومعدلات الضريبة المرتفعة على أصحاب رأس المال.

وبحسب التقرير المنشور على موقع المؤسسة؛ فإن مغادرة الأثرياء من لندن بدأ منذ نحو عقدٍ من الزمان، حيث غادر عدد أكبر من أصحاب الملايين ودخل عدد أقل.

وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، فقدت المملكة المتحدة نحو 12500 من أصحاب الثروات العالية، الذين تُقدر ثروتهم بمليون دولار أو أكثر.