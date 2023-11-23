«الإمارات للألمنيوم» تبدأ بتشييد أول مصنع في العالم لتحويل بقايا البوكسيت إلى تربة مصنعة

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن بدء تشييد مصنع تجريبي لتحويل بقايا البوكسيت، وهي أحد أنواع النفايات الناتجة عن عملية تكرير الألومينا، إلى تربة مصنّعة صالحة للزراعة.

ويعد هذا المصنع التجريبي الأول من نوعه عالميا، ويأتي إنشاؤه بعد 5سنوات من التعاون في مجال البحث العلمي بين الشركة ومجموعة من المنظمات البحثية العالمية، حيث نتج عن هذا التعاون عملية مبتكرة لإعادة استخدام هذه النفايات التي يصعب تدويرها. وقامت الشركة خلال العام الماضي بإعداد الخطط الهندسية التفصيلية للمشروع.

وتستخدم بقايا البوكسيت المعالجة مكوناً رئيساً للتربة المصنّعة، وتطلق عليها الإمارات العالمية للألمنيوم اسم ((تربة)). ومن المتوقع أن يكتمل بناء المصنع في 2024.

إنجاز

وقال عبدالناصر إبراهيم بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((يمثل بدء إنشاء هذا المصنع التجريبي إنجازاً كبيراً في مسيرة الاستدامة وإيجاد حلول مفيدة لبقايا البوكسيت، حيث كان التعامل معها تحدياً صعباً منذ فجر صناعتنا.

وتعد التربة المصنعة من بقايا البوكسيت حلاً ذا إمكانات كبيرة، حيث تلبي مطلباً مهماً في الدولة. ونهدف إلى تطوير حلول متعددة لاستخدام جميع بقايا البوكسيت المنتجة محلياً بطرق مفيدة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية نحو الاستدامة ودعم الاقتصاد الدائري)).

وتُنتج صناعة الألمنيوم نحو 150 مليون طن من بقايا البوكسيت في جميع أنحاء العالم كل عام، ولا يتم استخدام سوى أقل من 2% منها حالياً. وتعتبر بقايا البوكسيت مواد كاوية لا تدعم الحياة النباتية إن لم يتم معالجتها.

وسيقام المصنع التجريبي الجديد في موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة بأبوظبي على مساحة 900 متر مربع عند اكتمال البناء، وسيضم 230 طناً من الفولاذ، وأكثر من كيلومترين من الأنابيب، و10 خزانات منفصلة. وتم تصنيع نظام ترشيح متخصص في فنلندا، ووصل إلى الإمارات في يونيو.