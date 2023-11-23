دبي تستضيف مؤتمر الهيئات الاقتصادية فبراير 2024

تنطلق أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية 27 و28 فبراير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، ما يعكس مكانة الإمارة على الخريطة العالمية كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال والاجتماعات الدولية ضمن مختلف القطاعات.

ويستقطب الحدث، الذي يحمل شعار ((قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير))، باقة من المسؤولين والخبراء والرؤساء التنفيذيين ضمن مختلف القطاعات والمجالات حول العالم، كما يشكل منصة مثالية للتواصل بين المشاركين لتبادل الآراء، في خطوة تعكس الدور الرائد والحيوي الذي تلعبه الهيئات والجمعيات لخدمة احتياجات أعضائها وتحقيق طموحاتها.

وتكمن أهمية المؤتمر، الذي ينظمه مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، في التطرق إلى استراتيجيات مبتكرة والاطلاع على أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز آليات التعاون، وبالتالي خلق قيمة مضاعفة تدعم الأفراد واحتياجات المجتمع من جهة وتعزز أعمال المال والاقتصاد من جهة أخرى.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضوراً لافتاً من قبل مديري الهيئات والجمعيات والأطراف المعنية الذين يلعبون دوراً حاسماً في القيادة والإدارة نحو تمكين التغيير.

وجهة للفعاليات

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي: تسعى دبي إلى ترسيخ مكانتها وجهة رائدة في تنظيم واستضافة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى، فيما يأتي تنظيم مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية للتأكيد على التزام دبي بدعم وتطوير الهيئات والجمعيات الداعمة للمجتمعات، وأيضاً الإسهام في وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات الجديدة في هذا القطاع على مستوى العالم.

وأضاف: في ظل التقدم والتطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، فإنها سوف توفر بيئة مثالية لاستكشاف الحلول لإحداث التغيير المطلوب. ونحن نتطلع للترحيب بالمسؤولين والخبراء العالميين والشركاء على صعيد المنطقة لبحث سبل التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة.

لا سيما أن المؤتمر يدعم أهداف وأجندة الهيئات والجمعيات من أنحاء العالم من خلال استكشاف المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، وهو ما يسمح بزيادة عدد أعضائها وأيضاً تعزيز نطاق انتشارها في الشرق الأوسط وخارجه.

حوار

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: يوفر مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية منصة قيمة للحوار وتبادل المعارف لكل الجهات المعنية باستكشاف فرص التوسع في الشرق الأوسط. تلعب هذه الهيئات دوراً حيوياً في تعزيز الابتكار ودفع تطوير الاقتصادات المعتمدة على المعارف حول العالم.

وبوصفها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، ولا شك أن الموقع الاستراتيجي لدبي ومزاياها التنافسية قد لعبا دوراً محورياً في اختيار دبي لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم، والذي يتيح للهيئات التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، ويمهد الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.