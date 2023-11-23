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بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروع «هيلسايد ريزيدينس»

11/23/2023 7:22:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((وصل))؛ إحدى أكبر شركات إدارة وتطوير العقارات في دبي، بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروع ((هيلسايد ريزيدينس)) الجديد في أقل من أربع ساعات، وذلك دلالة على انتعاش السوق العقاري في دبي. ونظراً للإقبال الكبير على المشروع، قامت ((وصل)) بطرح المرحلة الثانية من المشروع في اليوم ذاته.

ويتألف مشروع ((هيلسايد ريزيدينس)) من 819 شقة توفر خيارات متنوعة مثل الشقق بغرفة نوم واحدة وحتى أربعة غرف نوم، وشقق الدوبلكس المكونة من غرفتي نوم أو ثلاث، وشقق البنتهاوس، وشقق الدوبلكس المكونة من أربع غرف نوم.

ويعتبر المشروع الجديد جزءاً من ((وصل غيت)) المشروع العمراني المتكامل للتملك الحر والذي يقع في منطقة جبل علي الحيوية على طريق شارع الشيخ زايد.

يأتي هذا النجاح في أعقاب التطور الهائل في مشروع ((وصل غيت)) ونجاح عمليات البيع في مشروعي ((ذا نوك)) و((غاردينيا تاون هومز))، حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية في هذه المشاريع والتي أطلقتها الشركة في وقت سابق.

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