«هب 71» تتعاون مع حكومة سيئول لدعم ريادة الأعمال

أعلنت ((هب 71))، منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، توقيع شراكة استراتيجية عبر الحدود مع حكومة مدينة سيئول، بهدف دعم نمو شركات التكنولوجيا الناشئة في الإمارات وكوريا الجنوبية، وتعزيز أنشطتها التجارية على المستوى العالمي.

وتستند هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الدعم المتبادل والتعاون المشترك، بناءً على العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين. وستركز ((هب 71)) وحكومة مدينة سيئول على إيجاد فرص عمل للشركات الناشئة عبر الحدود، بهدف تحقيق طموحاتها نحو التوسّع في كلا البلدين.

وسيتلقى مؤسّسو الشركات الناشئة، من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، دعماً شاملاً في تأسيس أعمالهم، ومساعدتهم في التنقّل بين منظومتي التكنولوجيا في البلدين، وتمكينهم من الوصول إلى شبكات الشركاء والاستثمارات الواسعة، للاستفادة من فرص السوق المتاحة في كلتا المنظومتين.

وقال أحمد علي علوان نائب الرئيس التنفيذي لـ ((هب 71)): تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع سيئول خطوة هامة نحو تعزيز التزامنا بدعم نموّ شركات التكنولوجيا الناشئة في أبوظبي، حيث نسعى إلى تمكين وصولها إلى الفرص الدولية المتاحة عبر مراكز التكنولوجيا الرائدة في العالم.