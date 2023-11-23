«ألفاريز آند مارسال»: أداء قوي لمصارف الإمارات خلال الربع الثالث

أعلنت ((ألفاريز آند مارسال))؛ الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2023، الذي يُظهر تحسناً في ربحية القطاع المصرفي في الدولة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وشهد القطاع المصرفي تحسناً في الربحية بفضل الزيادة في إجمالي الدخل التشغيلي 15.4% على أساس فصلي، وارتفاع الدخل غير الأساسي 2.4%، وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة بـ 11.7%.

وشهد صافي دخل الفوائد نمواً قوياً (5.5%) على الرغم من وصول معدل أسعار الفائدة المرجعية إلى ذروتها. كما شهدت القروض والسلف نمواً على أساس فصلي بنسبة 2.4%، مدفوعة في الغالب بتوسع قروض الشركات والبيع بالجملة بنسبة 2.5% على أساس فصلي.

وشهدت الودائع لأجل عالية التكلفة إقبالاً من العملاء نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع النمو الإجمالي للودائع (5.1%)، ليتجاوز نمو القروض والسلف (الذي بلغ 3.9%). كما نما صافي هامش الفائدة بمقدار 8 نقاط أساس، وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً طفيفاً بمقدار 14 نقطة أساس إلى 5.1%.

ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثالث من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كلاً من: بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك المشرق، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الثالث من عام 2023:

1 - واصلت تعبئة الودائع تفوقها على مستوى الطلب على الائتمان، حيث ارتفعت الودائع المجمعة بنسبة 3.9% على أساس فصلي، بينما سجلت القروض والسلف المجمعة نمواً أبطأ بلغ 2.4%. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بنسبة 1.1 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 75.2%. وقد سجلت ثمانية من البنوك العشرة الكبرى في دولة الإمارات ارتفاعاً في القروض والسلف خلال الربع الثالث من عام 2023.

2 - ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 4.5% على أساس فصلي نتيجة لنمو صافي دخل الفوائد بنسبة 5.5% على أساس فصلي وزيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 2.4%. وبقي نمو إجمالي الدخل التشغيلي محدوداً بسبب الانخفاض في صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات (بواقع 1.5% على أساس فصلي).

3 - سجل صافي هامش الفائدة نمواً بواقع 8 نقاط أساس، بالتزامن مع نمو العائد على الائتمان (بواقع + 95 نقطة أساس على أساس فصلي)، متجاوزاً الارتفاع الذي حققته كلفة التمويلات بنسبة 4.2% (بواقع + 52 نقطة) خلال الربع الثالث من عام 2023.

جاء النمو في صافي هامش الفائدة بفضل الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة المرجعية بقرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي بلغ + 25 نقطة أساس خلال الربع الثالث من عام 2023. وسجلت معظم البنوك نمواً في صافي هامش الفائدة خلال هذا الربع.

4 - انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 37 نقطة أساس لتصل إلى 28% في الربع الثالث من عام 2023، بينما تجاوز نمو إجمالي نفقات التشغيل (البالغ 5.9%) إجمالي الدخل التشغيلي (البالغ 4.5%).

5 - سجلت تسعة من البنوك العشرة الكبرى تحسناً في نسبة تكلفة المخاطر. بواقع 10 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.6% في الربع الثالث من عام 2023 توازياً مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة ( 11.7%).

6 - أسهمت إعادة تسعير محفظة القروض وقاعدة الودائع منخفضة التكلفة في تعزيز صافي دخل الفوائد، بينما أسهم انخفاض تكلفة انخفاض القيمة في دعم نمو الإيرادات وارتفاع العائد على حقوق المساهمين.

سجل صافي الدخل الإجمالي نمواً 5.6% على أساس فصلي نتيجة النمو الطفيف لصافي دخل الفوائد (بواقع 5.5%) والدخل من غير الفوائد ( 2.4%) وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (11.7%). وبالتالي، ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 13 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 21%، وتحسن كذلك العائد على الأصول بواقع 7 نقاط أساس لينمو بنسبة 2.3% خلال الربع.