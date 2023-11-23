السجن 4 سنوات لمتهم خطَّط لهجوم إرهابي بمادة سامة في ألمانيا

قضت محكمة دورتموند الإقليمية، أمس، بسجن رجل إيراني (26 عاماً) في ألمانيا لمدة أربع سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقضت المحكمة بأنه بعد صدور عقوبة السجن، سيتم وضعه قيد الاحتجاز الوقائي من أجل حماية المواطنين.

وقال رئيس المحكمة القاضي، ديرك كينيتس: «كان الرجل عاقد العزم على تنفيذ هجوم إرهابي بمواد سامة».

واعتُقل الرجل مع شقيقه في يناير بناءً على معلومات من جهاز استخبارات.

وجذبت دردشات مع العديد من الأشخاص، يُزعم أنهم قريبون من تنظيم «داعش» الإرهابي، انتباه السلطات إلى الرجل.

وتبيَّن خلال المحاكمة، أن الرجل تلقى تعليمات عن كيفية إنتاج المادتين السامتين الريسين والسيانيد، كما أنه بدأ بالفعل في شراء المكونات الضرورية.

وكان تاريخ الهجوم المفترض هو ليلة رأس السنة الجديدة 2022. وبرغم ذلك، لم يكن لدى المتهم كل المكونات معاً في الوقت المناسب.

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