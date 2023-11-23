السجن 4 سنوات لمتهم خطَّط لهجوم إرهابي بمادة سامة في ألمانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قضت محكمة دورتموند الإقليمية، أمس، بسجن رجل إيراني (26 عاماً) في ألمانيا لمدة أربع سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقضت المحكمة بأنه بعد صدور عقوبة السجن، سيتم وضعه قيد الاحتجاز الوقائي من أجل حماية المواطنين.
وقال رئيس المحكمة القاضي، ديرك كينيتس: «كان الرجل عاقد العزم على تنفيذ هجوم إرهابي بمواد سامة».
واعتُقل الرجل مع شقيقه في يناير بناءً على معلومات من جهاز استخبارات.
وجذبت دردشات مع العديد من الأشخاص، يُزعم أنهم قريبون من تنظيم «داعش» الإرهابي، انتباه السلطات إلى الرجل.
وتبيَّن خلال المحاكمة، أن الرجل تلقى تعليمات عن كيفية إنتاج المادتين السامتين الريسين والسيانيد، كما أنه بدأ بالفعل في شراء المكونات الضرورية.
وكان تاريخ الهجوم المفترض هو ليلة رأس السنة الجديدة 2022. وبرغم ذلك، لم يكن لدى المتهم كل المكونات معاً في الوقت المناسب.
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