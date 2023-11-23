وزير داخلية بريطانيا يعتذر لانتهاك قواعد الأدب في البرلمان

كشف مصدر ومتحدث باسم وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن الوزير اعتذر، أمس، عن انتهاك قواعد الأدب في البرلمان البريطاني، بعد توجيهه انتقادات مسيئة إلى أحد أعضاء البرلمان من حزب العمال.

وتعرَّض كليفرلي لضغوط للاعتذار، بعد مزاعم بأنه شهّر بدائرة انتخابية شمالي بريطانيا في مجلس العموم، الأربعاء.

لكنَّ مصدراً مقرباً من الوزير المحافظ قال إن تصريحاته كانت موجهة نحو النائب عن ستوكتون نورث وليس الدائرة الانتخابية بأسرها.

وقال المصدر إن «جيمس تفوَّه بتعليق»، مشيراً إلى أنه وصف أليكس كاننغهام بألفاظ نابية، وأضاف: «وهو يعتذر عن اللغة غير البرلمانية».

ويصف برلمان المملكة المتحدة «اللغة غير البرلمانية» بأنها تلك التي «تخالف قواعد الأدب في مجلس العموم».

ويضيف أن النعوت التي اعترض عليها رئيس مجلس النواب على مر السنين تشمل «المنافق، والجبان، والغبي، وابن الشارع، والخائن»، وغيرها.

وجاءت تصريحات كليفرلي بعد أن وجَّه كانينغهام سؤالاً، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء: «لماذا يعيش 34 في المئة من الأطفال في دائرتي الانتخابية في فقر؟».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز