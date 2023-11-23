الصين: لا مسببات غير عادية لتزايد أمراض التنفس

أعلنت الصين أنها لم تكتشف أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة على صلة بتزايد الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي شمالي البلاد، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية، أمس، بعدما ضغطت على بكين للحصول على معلومات مفصلة.

ومنذ منتصف أكتوبر 2023، تراقب منظمة الصحة العالمية البيانات الواردة من أنظمة المراقبة الصينية التي تظهر زيادة في أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال في شمالي الصين.

وأعلنت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، أنها قدمت طلباً رسمياً إلى بكين للحصول على مزيد من البيانات، لكن الحكومة لم تُدْلِ بأي تعليق عام الخميس.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها عقدت مؤتمراً عبر الهاتف، الخميس، مع المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومستشفى بكين للأطفال، بتيسير من لجنة الصحة الوطنية والإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوردت الصحة العالمية، في تقرير لها: «أفادت السلطات الصينية أنه لم يتم رصد أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة أو أعراض سريرية غير عادية، بما في ذلك في بكين ولياونينغ، بل فقط الزيادة العامة المذكورة سابقاً في أمراض الجهاز التنفسي بسبب العديد من مسببات الأمراض المعروفة».

وأضافت أن السلطات الصينية «ذكرت كذلك أن الارتفاع في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي لم يؤدِّ إلى تدفق عدد مرضى يتجاوز قدرة المستشفى».

وأكدت الوكالة الأممية أنها «تراقب الوضع عن كثب، وهي على اتصال وثيق بالسلطات الوطنية في الصين. وستواصل منظمة الصحة العالمية تقديم التحديثات حسب الضرورة».

وأوصت الصحة العالمية سكان الصين باتباع الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

ويشمل ذلك التطعيم باللقاحات الموصى بها ضد الإنفلونزا وكوفيد-19 ومسببات الأمراض التنفسية الأخرى، والابتعاد عن المرضى، ولزوم المنزل عند المرض، وإجراء الفحوص والرعاية الطبية حسب الحاجة، وارتداء الكمامات حسب الاقتضاء.

وأوضحت أنها «لا توصي بأي إجراءات محددة للمسافرين إلى الصين».

ويصادف الشهر المقبل الذكرى السنوية الرابعة للإبلاغ عن تفشي كوفيد-19 في مدينة ووهان الصينية لأول مرة.

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