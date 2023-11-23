دول غرب إفريقيا تواجه تفشي الدفتيريا بسد فجوة التطعيم

تحاول السلطات في عدة دول غربي إفريقيا السيطرة على تفشي الدفتيريا الهائل.

وقال مسؤول بارز بوزارة الصحة في نيجيريا، أمس، إن الملايين يحصلون على لقاحات تغطي الفجوات الواسعة في المناعة من المرض.

وتوفي 573 من بين 11640 شخصاً أصيبوا بالمرض في نيجيريا منذ بدأ التفشي الحالي في ديسمبر 2022.

وأبلغت النيجر بوفاة 37 شخصاً من بين 865 حالة إصابة حتى أكتوبر، في حين أبلغت غينيا بوفاة 58 شخصاً من بين 397 مصاباً.

وفي السياق، صرحت منظمة أطباء بلا حدود بأن الدافع الرئيس وراء المعدل المرتفع للإصابة بالمرض في المنطقة هو فجوة التطعيم الكبيرة تاريخياً.

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