-->

Friday, 24 November 2023 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دول غرب إفريقيا تواجه تفشي الدفتيريا بسد فجوة التطعيم

11/23/2023 7:22:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحاول السلطات في عدة دول غربي إفريقيا السيطرة على تفشي الدفتيريا الهائل.

وقال مسؤول بارز بوزارة الصحة في نيجيريا، أمس، إن الملايين يحصلون على لقاحات تغطي الفجوات الواسعة في المناعة من المرض.

وتوفي 573 من بين 11640 شخصاً أصيبوا بالمرض في نيجيريا منذ بدأ التفشي الحالي في ديسمبر 2022.

وأبلغت النيجر بوفاة 37 شخصاً من بين 865 حالة إصابة حتى أكتوبر، في حين أبلغت غينيا بوفاة 58 شخصاً من بين 397 مصاباً.

وفي السياق، صرحت منظمة أطباء بلا حدود بأن الدافع الرئيس وراء المعدل المرتفع للإصابة بالمرض في المنطقة هو فجوة التطعيم الكبيرة تاريخياً.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN23112023000110011019ID1107479868

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث