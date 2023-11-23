ابتكار عسل نباتي

ابتكرت شركة تكنولوجيا الأغذية الأمريكية MeliBio، نسخة نباتية من العسل الطبيعي. وتقول الشركة، حسب موقع 24 الإلكتروني: ((إن اختراعها يقلل من التهديد، الذي تتعرض له أنواع النحل)).

وتضيف: ((إن العسل النباتي، الذي أنتجته يقدم المذاق نفسه، والفوائد الصحية لعسل النحل، دون الإضرار بالبيئة)).

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