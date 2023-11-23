ابتكار عسل نباتي

(MENAFN
- Al-Bayan)
ابتكرت شركة تكنولوجيا الأغذية الأمريكية MeliBio، نسخة نباتية من العسل الطبيعي. وتقول الشركة، حسب موقع 24 الإلكتروني: ((إن اختراعها يقلل من التهديد، الذي تتعرض له أنواع النحل)).
وتضيف: ((إن العسل النباتي، الذي أنتجته يقدم المذاق نفسه، والفوائد الصحية لعسل النحل، دون الإضرار بالبيئة)).
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