الذكاء الاصطناعي يتنبأ بسرطان الرئة لغير المدخنين

طوّر باحثون من مركز أبحاث تصوير القلب والأوعية الدموية التابع لمستشفى ماساتشوستس العام، وكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تحديد غير المدخنين المعرّضين لخطر الإصابة بسرطان الرئة.

ووفقاً للدراسة، فإن الباحثين طوّروا نموذج ((CXR-Lung-Risk)) باستخدام 147,497 صورة بالأشعة السينية للصدر، لنحو 40,643 مدخناً من دون أعراض وغير مدخنين للتنبؤ بمخاطر الوفيات المرتبطة بسرطان الرئة.

ومن بين 17407 مرضى شملتهم الدراسة، بمتوسط عمر 63 عاماً، تم اعتبار 28 % منهم مرتفعي الخطورة من خلال نموذج الذكاء الاصطناعي، وتم تشخيص إصابة 2.9 % من هؤلاء المرضى بسرطان الرئة لاحقاً.

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