إطلاق ملتقى الشعر العربي في كندا

نظمت سفارة الدولة في أوتاوا، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، وجامعة واترلو (كلية رانيسون)، ملتقى الشعر العربي الأول في كندا، الذي عقد في قاعة الاتحاد الكبرى بالجامعة، بحضور محمد الفندي الشامسي القائم بالأعمال في سفارة الدولة، والدكتورة كريستينا مونتيرو نائبة رئيس الجامعة.

وفي هذه المناسبة، أكد فهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى كندا، على دور هذه المبادرة في تعزيز الاهتمام باللغة العربية والحفاظ على هويتها من خلال إبراز تجارب متميزة في مجال الشعر. وقال: ((إن ملتقى الشعر العربي أصبح منصة للتبادل الثقافي وللمشاركات الشعرية باللغتين العربية والإنجليزية، خاصة وأن السفارة أعدت كتيباً يحتوي ترجمة للنصوص الشعرية المقدمة))، مؤكداً على اهتمام السفارة بتنظيم هذا الملتقى بشكل سنوي وبمشاركات أوسع مستقبلاً. من جانبها أكدت نائبة رئيس الجامعة على أهمية التعاون مع سفارة دولة الإمارات من خلال هذه المبادرة التي تؤكد دورها الفاعل في تعزيز العلاقات الثقافية وتعريف المجتمع الكندي بالشعر العربي.