قمة المعرفة تبحث دور «الذكاء» في الإعلام

اختتمت قمة المعرفة 2023 سلسلة جلساتها الحضورية التي عُقدت في مركز دبي التجاري العالمي على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، وذلك عبر جلسة حوارية عُقدت بعنوان ((الذكاء الاصطناعي في الإعلام.. صناعة تجارب أصيلة ومُخصصة))، شارك فيها كل من إيلي حبيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في موقع أنغامي، وفارس عقاد، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ميتا، والدكتورة جنى بو رسلان، متحدثة تحفيزية، ومحاضِرة ومدرِّبة، وصانعة محتوى تعليمي على منصة تيك توك. وأدارت الجلسة مايا حجيج، مذيعة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ في قناة الشرق.

وأوضح إيلي حبيب أن الذكاء الاصطناعي يستخدم تحليل البيانات لفهم احتياجات الجمهور وتفضيلاتهم، وبفضل هذه التحليلات، يمكن تكييف المحتوى الإعلامي ليكون أكثر فعالية.

من جانبه، أكد فارس عقاد أن الإعلام المخصص يشير إلى المحتوى الإعلامي الذي يتم تخصيصه للمستخدمين بناءً على اهتماماتهم وسلوكياتهم عبر الإنترنت بدلاً من البحث الطويل عن المحتوى الملائم، ما يوفر وقت المستخدم ويقلل من الجهد الذي يحتاج إليه للوصول إلى المعلومات المرغوبة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في إنشاء الإعلام المتخصص من خلال تحديد اهتمامات المستخدمين وتحليل سلوكهم عبر الإنترنت، إضافة إلى إمكانية تحديد نمط استهلاك المحتوى للمستخدم.

وأوضح عقاد أن الذكاء الاصطناعي يساعد في مكافحة المعلومات المضللة والمزيفة من خلال تطوير استراتيجيات جديدة لاكتشافها ومعالجتها، ومن ضمنها استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتحليل البيانات وتحديد الأنماط التي تشير إلى وجود مثل هذه المعلومات وفلترتها.

من جانبها، قالت الدكتورة جنى بورسلان إن من التأثيرات الإيجابية للذكاء الاصطناعي في الإعلام، زيادة كفاءة وسرعة إنتاج المحتوى الإعلامي من خلال القيام بالعديد من المهام التي كانت تتطلب وقتاً وجهداً بشرياً كبيريَن، إضافة إلى مساهمته في تحسين جودة المحتوى من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد المحتوى الأكثر صلة بالجمهور، وإنشاء محتوى إبداعي جديد.