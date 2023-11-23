مهرجان «أيام الشندغة» ينطلق اليوم

تنطلق، اليوم، فعاليات مهرجان ((أيام الشندغة))، الهادف إلى تعزيز حضور التراث البحري المحلي بين أفراد المجتمع والتعريف بتفاصيله وجمالياته وتأثيره على الحياة الاجتماعية في دبي، وذلك من خلال تشكيلة متنوعة من الفعاليات والعروض الفنية والتراثية، وورش العمل التفاعلية التي تستكشف علاقة سكان الإمارة مع البحر.

برنامج غني

وتقدّم هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) المهرجان بدءاً من اليوم (24 نوفمبر) وحتى 3 ديسمبر المقبل، برنامجاً غنياً بالتجارب الثقافية والعروض الفنية والتراثية التي تعيد تمثيل وتجسيد شكل الحياة التقليدية في دبي.

((البيان)) التقت عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة بالإنابة، للحديث عن مميزات أيام الشندغة التراثية لهذا العام، فقال: ‏يهدف مهرجان ((أيام الشندغة التراثية)) إلى تعزيز حضور التراث البحري بين أفراد المجتمع، لنحقق أهداف هيئة الثقافة والفنون بدبي في صون تراثنا والمحافظة عليه وتعزيز السياحة الثقافية في دبي.

والمميز في المهرجان لهذه السنة بأنه سيكون مهرجاناً بحرياً.

ورش تفاعلية

ويتابع: خلال المهرجان يستطيع الزوار المشاركة في فعالياته من خلال ممارسة الحرف التقليدية والتعرف على طرق صناعة السفن التقليدية والأشرعة والأحبال وغيرها، كما يتميز هذه السنة بوجود عروض موسيقية وعرض مسرحي.