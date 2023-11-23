«دبي للتصميم» يستقطب أشهر علامات صياغة المجوهرات

يواصل ((حي دبي للتصميم))؛ وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، تعزيز ثقافة صياغة المجوهرات، من خلال استقطاب أشهر العلامات والمدارس في هذا المجال.

وفي هذا السياق، يستضيف حي دبي للتصميم ((ليكول)) L'ÉCOLE؛ مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية، التي فتحت أبوابها في حي دبي للتصميم عبر إطلاق معرضها الافتتاحي بعنوان ((حديقة الزمرّد)).

وقد تمّ افتتاح هذا المعرض بحضور مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم: عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم؛ وخديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم؛ وبيير فايارد، الرئيس التنفيذي لشركة ريتشمونت في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا وتركيا؛ وأليساندرو مافي، رئيس شركة ((فان كليف آند آربلز)) في الشرق الأوسط والهند؛ وليز ماكدونالد، الرئيس العالمي لمدرسة فنون صياغة المجوهرات ((ليكول))؛ وصوفي كلوديل، مديرة مدرسة فنون صياغة المجوهرات ((ليكول)) في الشرق الأوسط.

وأكدت خديجة البستكي حرص الحي الإبداعي على إرساء الشراكات الاستراتيجية مع أهم وأبرز الشركات العالمية. وقالت: ((يأتي افتتاح مقر ((ليكول)) ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز المشهد الإبداعي في دبي وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للقطاعات الإبداعية)).