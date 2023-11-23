فاطمة محمد علي الشريف.. قصص العجفة والجدائل المعطرة

ولدت فاطمة محمد علي الشريف في إمارة الفجيرة، بمنطقة مربح، وبدأت في الظهور بوصفها راوية بعد دعوة من متحف الفجيرة، لتحكي حكايات عن دور الماشطة أو مزينة الفتيات.

لم تكن هذه مهنتها، ولكن لأن هذا الدور بدأ بالاندثار، وجدت نفسها مهتمة بالتعريف به، حتى لا تندثر مهنة الماشطة أو المعقصة، أخذت على عاتقها أن تعلمها للفتيات وتشارك بها عند طلبها في الفعاليات التراثية.

ومنذ ثلاث سنوات أصبحت تضع خبرتها بين يدي الحضور ليعرفن كيف كانت تهتم المرأة في الإمارات بشعرها، ولن يكون غريباً أن نقول إنها ماهرة في العديد من الحرف التراثية الشعبية.

تعلمت فاطمة حرفة تعطير وتزيين الشعر منذ الصغر على يد جدتها التي كانت ترافقها، ومن خلالها اطلعت على أسرار مهنة الجمال، حيث كانت الجدة تقوم بعمل التسريحات الشعبية للعرائس وفي الأعياد، وأيضاً للفتيات اللاتي تحتفل بهن كل أسرة عند ختم جزء عم من القرآن، من باب التشجيع والتكريم، وأيضاً لتمييزها بين قريناتها الصغيرات يوم ((التومينة))، وهو الاسم الذي يطلق على يوم الاحتفال بطفل أو طفلة ختم جزءاً من القرآن، ويشارك به المطوع أو المطوعة اللذان يقرآن بعض الأدعية، حيث يردد الأطفال بعد كل دعاء ((آمين))، إلى أن تظهر الفتاة المحتفى بها.

وتقول فاطمة إن السيدات قديماً يعرفن أهمية الماشطة، والدليل أنها ذكرت في الأثر مثل ((ماشطة بنت فرعون))، حيث تحرص النساء على دعوتها في المناسبات المهمة؛ لأنها تجيد تجديل الشعر وتصفيفه على النحو المعين، خاصة أن المرأة الإماراتية تؤمن بجمال الشعر الطويل، فتخصص له جزءاً من الدخل لأجل صنع أو شراء الغسول الطبيعي والزيوت المغذية والعطور.

تقول فاطمة: من المهم أن يتعرف الجيل الحالي على مفردات الموروث وكل ما يتعلق ويحيط به من ذكريات.

وبما يتعلق بزينة المرأة، يعد الاهتمام بشعرها أمراً خاصاً، حيث يقال دلال المرأة أو ((تاج المرأة شعرها))؛ ولذلك لا تزال فاطمة تجيب الدعوة للمشاركة بأسرار الجدائل المعطرة، حتى لو اشتغلت المرأة في بيتها وإن اغتسلت كل يوم، فإن شعرها يبقى معطراً. ومن أهم أسماء التسريحات: ((البسايل)) و((العجفة)) أو ((الشونجي))، وهي لفظة أعجمية.

وتحرص الجهات التي تقيم الأنشطة الشعبية على دعوة فاطمة الشريف للغرض ذاته، حيث يتوقف رواد المكان للاطلاع على أسماء مكونات المعطرات التي تناسب الشعر، وبالتأكيد لا تسبب أي ضرر، وهي عبارة عن مجموعة من الأعشاب، من أهمها ((الياس)) والمحلب والزعفران، وتحرص الأمهات على العناية بشعر بناتهن ليطول، حيث لا يزال ((تاج المرأة شعرها)). ومن المهم أن يكون طويلاً، وهذا أمر جارٍ إلى اليوم، فعلى الرغم من كل شيء، فإن هناك حرصاً كبيراً على الموروث الشعبي.