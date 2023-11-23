ألوان التراث الإماراتي تزين «مدارس الحياة» في ديسمبر

برنامج غني بالمعرفة والمعلومات تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) لمرتادي ((مكتبات دبي العامة))، خلال ديسمبر المقبل، عبر مشروعها ((مدارس الحياة))، الهادف إلى تنمية معارف وقدرات مرتادي ((مكتبات دبي العامة))، وبناء كفاءاتهم الثقافية والإبداعية، وتطوير مهاراتهم الحياتية، حيث تمنحهم تشكيلة الجلسات التثقيفية التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، فرصة استكشاف جماليات التراث الإماراتي، وخوض مجموعة من التحديات والأنشطة المتنوعة، والتجوال بين أروقة حي الفهيدي التاريخي، والتعرف إلى تقنيات التصوير وحقوق الملكية الفكرية، وفي الوقت نفسه، الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ 52 للدولة.

خلال ديسمبر المقبل، ستكون أجندة ((مدارس الحياة)) مزينة بألوان ((التراث الإماراتي))، وتتضمن جلسة ((الرمسة الإماراتية))، التي تقدمها مريم الفارسي في مكتبة الطوار العامة، بينما تشرف عليها سكينة غلام البلوشي في مكتبة المنخول العامة، وتضيء الجلسة على الفروق بين اللغة العربية الفصحى واللهجة الإماراتية، بينما يقدم البروفسور شادي الطباع في مكتبتي الصفا للفنون والتصميم والمنخول العامة، ورشة ((جمال الفرجان: حي الفهيدي التاريخي)).

سرد قصصي

في حين، سيقدم ((نادي الكتاب)) لمرتادي مكتبة الطوار العامة، جلسة ((حكايات صغيرة))، التي تشرف عليها لمياء توفيق، وتتيح من خلالها للصغار فرصة استكشاف فن السرد القصصي، بينما تقدم داليا أبو العطاء في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ورشة ((لقاء مع كتاب))، يستعرض فيها المشاركون مجموعة من الكتب القيمة. أما دعاء الخليفة، فستتولى تقديم سلسلة جلسات ((نادي ويكي))، التي تستضيفها مكتبة المنخول العامة، وخلالها سيتمكن المشاركون من استكشاف وتطوير إبداعاتهم في صناعة المحتوى المرئي، إضافة إلى تعزيز معرفتهم بإرشادات ولوائح حقوق الملكية الفكرية، كما سيتعرفون أيضاً إلى موقع ((ويكيميديا كومنز)).

في المقابل، تتضمن فعاليات ((نادي التلي))، التي ستقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، تشكيلة ورش عمل مبتكرة، تسلط الضوء على ((حرفة التلي))، التي نجحت دبي في إدراجها على قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي، وعبر هذه الورش، ستتولى أم عزان تعريف المشاركين بتفاصيل الحرفة وفنونها وأهميتها، كما تشرف أم عزان أيضاً على ورشة ((صناعة التلي))، التي تستضيفها مكتبة حتا العامة، بينما تشمل فعاليات ((نادي الكروشيه)) مجموعة ورش تفاعلية، تشرف عليها ايكاترينا بوجودينا، التي ستعرف مرتادي مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بأصول فن الكروشيه.

مهارات حياتية

وستشهد مدارس الحياة خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر المقبل في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، تنظيم برنامج ((معسكر القادة التدريبي))، تحت إشراف المدرب سلمان المشعل، ويهدف من خلال أنشطته التي ستقام في مدينة حتا وحديقة مشرف، إلى تطوير مهارات المشاركين الحياتية.

واحتفاءً بعيد الاتحاد الـ 52 للدولة، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم، في 3 ديسمبر المقبل، فعاليات متنوعة، تهدف إلى تعزيز حضور التراث، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال القادمة، وتضيء على تفاصيل الثقافة الإماراتية.