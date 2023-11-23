«دبي» و«نور دبي».. برامج نوعية وفواصل إذاعية مبتكرة

أطلقت ((دبي للإعلام)) أخيراً الدورة البرامجية الجديدة الخاصة بإذاعتي ((دبي)) و((نور دبي))، وتتضمن تشكيلة متنوعة من البرامج الاجتماعية والتراثية والدينية الجديدة التي تبث للمرة الأولى، إلى جانب مواسم متجددة من البرامج التي نالت متابعة ونجاحاً جماهيرياً كبيراً، بالإضافة إلى مجموعة فواصل إذاعية مبتكرة تعكس حرص ((دبي للإعلام)) على رفع مستوى وعي الجمهور وتوسيع دائرة معارفهم، بفضل ما تحمله بين طياتها من معلومات وفوائد عدة في مختلف المجالات.

وضمن دورتها الجديدة تقدم ((إذاعة دبي)) باقة متنوعة من البرامج الترفيهية التي تمتاز بطابعها الشبابي والعصري، وتتضمن برنامج ((صباحكم سعيد)) المنوع ويمتاز بفقراته التي تضيء على كل ما هو جديد في الأسواق المحلية، وبتفاعله مع مكالمات الجمهور ورسائلهم النصية، ويقدمه الثلاثي: سلامة السويدي ومحمد العويسي ومهرة عبدالله، في تمام الساعة السابعة صباحاً، من الاثنين إلى الجمعة، فيما تتولى دينا شرف وسيف عبدالله تقديم برنامج ((بوليفارد 93))، الذي يسلط الضوء على دور المرأة في الاقتصاد والتجارة، وأبرز التطبيقات التقنية الجديدة، ويبث من الاثنين إلى الجمعة في تمام الساعة 11:00 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، بينما يسعى إبراهيم استادي بالتعاون مع لونا غفرة إلى نقل نبض مدينة دبي وحيويتها عبر فقرات برنامج ((دبي لايف)) (DUBAI LIVE ) الذي يبث من الاثنين حتى الجمعة في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

جرعة سعادة

ويهدف برنامج ((عصر السعادة)) الذي يقدمه عبدالله إسماعيل وماجد الجناحي، من الاثنين حتى الجمعة إلى بث جرعات السعادة والإيجابية في نفوس مستمعي ((إذاعة دبي))، أما فاطمة عبدالرحمن وسامر الطرابلسي فيطلا عبر فقرات برنامج ((كوكب آخر)) الذي يبدو أشبه بـ((الدليل السياحي))، حيث يأخذان المستمعين في جولة واسعة بين جنبات دبي تبدأ في تمام السابعة مساءً وتستمر على مدار 3 ساعات، ويقدمان فيه آخر أخبار الموضة والمجوهرات والسيارات والتكنولوجيا. في حين، يطل يوسف الحمادي على المستمعين كل خميس في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر البرنامج الأسبوعي ((الناس للناس)) الذي يقدم تحت رعاية ((مؤسسة تراحم الخيرية))، ويهدف إلى مد يد العون للمرضى والمحتاجين، فيما يتولى أيوب يوسف تقديم البرنامج الأسبوعي ((إمارات الخير)) الذي يبث مساء الجمعة بالتعاون مع ((جمعية دار البر)) عبر أثير إذاعتي ((دبي)) و((نور دبي))، ويضيء على تفاعل أصحاب الأيادي البيضاء مع الحالات الإنسانية والمشاريع الخيرية التي تطرحها جمعية دار البر، في حين يقدم جاد شهيب وسوسن سعد في تمام الساعة السادسة مساءً من يومي السبت والأحد البرنامج الشبابي ((ويك بلا إند)) ويواكب أسلوب حياة الشباب وأذواقهم، ويستعرض آخر المستجدات في قطاع الموسيقى والسينما والسيارات والسياحة في دبي وأبرز الفعاليات التي تشهدها المدينة.

من جهة أخرى، تطل إذاعة ((نور دبي)) بدورة برامجية دسمة، تتضمن تشكيلة كبيرة من البرامج الهادفة والمنوعة التي تلبي احتياجات وأذواق المستمعين، وعلى رأسها برنامج ((البث المباشر)) الذي يقدمه الإعلامي راشد الخرجي يومياً من الاثنين وحتى الجمعة، في تمام الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحاً، بينما تطل ميرهان الدسوقي في تمام الساعة 11:00 صباحاً من الاثنين وحتى الجمعة عبر برنامج ((حياتها)) المعني بتمكين المرأة والموضوعات التي تخصها بشكل عام، فيما يقدم الدكتور بسام درويش في تمام الساعة 12 ظهراً من الأحد وحتى الخميس جرعة صحية عبر برنامجه ((بلسم)).

أما أحمد الكتبي فيقدم من الاثنين وحتى الخميس البرنامج الاجتماعي الحواري ((السالفة وما فيها)) الذي يبث على الهواء في تمام الساعة 2 ظهراً، ويناقش مجموعة من القضايا الحياتية اليومية التي تهم كل شرائح المجتمع.

دروب العطاء

وعبر هذه الدورة يجدد الإعلامي كفاح الكعبي إطلالته عبر برنامج ((روحك رياضية)) الذي يبث في تمام الساعة الرابعة من الاثنين وحتى الجمعة، فيما تطل أمل محمد على مستمعي الإذاعة في تمام الساعة السادسة مساءً من الاثنين وحتى الخميس عبر البرنامج الاجتماعي ((مع الناس)) الذي يضيء على أهم الجوانب الاجتماعية المتنوعة في حياة الناس.

كما تتضمن الدورة البرنامج الأسبوعي ((دروب العطاء)) الذي يبث يوم الاثنين في تمام الساعة الثالثة عصراً، ويقدم تحت رعاية جمعية دبي الخيرية، ويهدف إلى استعراض المشاريع التنموية الإنسانية التي تنفذها الجمعية داخل وخارج الدولة، ويتولى أحمد عبدالكريم تقديم برنامج التوجيه الأسري ((ساعة أسرية)) الذي يبث في تمام السابعة مساءً من الاثنين وحتى الأربعاء، ويقدم د. خالد العنبري خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس، تفاسيره للرؤى والأحلام على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وذلك عبر برنامجه ((أحلام سعيدة))، أما هدى الفهد، فتستضيف مساء كل اثنين عبر برنامجها ((أثير المحبة)) نخبة من الشعراء، بينما يسلط المحامي عيسى بن حيدر في مساء كل يوم ثلاثاء الضوء على القوانين الجديدة في الدولة وذلك عبر برنامجه ((روح القانون))، بينما يضيء محمد الظفري عبر برنامجه ((رواد)) على نجاحات الشباب الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص، وذلك يومي الأربعاء والجمعة، ويبث في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الدكتور جاسم ميرزا يقدم لجمهور الإذاعة مساء كل خميس البرنامج التوعوي ((لمن يهمه الأمر)) ويناقش فيه علاقة الشباب بالأسرة وكيفية استثمار أوقات الفراغ وغيرهما من المواضيع الاجتماعية، ويقدم جمعة بن ثالث مساء كل أحد برنامج ((قول الأوليين)) الذي يركز فيه على تفاصيل التراث الإماراتي والحكايات والعادات والتقاليد المجتمعية، بينما يقدم جمال مطر يومي السبت والأحد برنامجه ((سيرة ذاتية))، حيث يلتقي فيه مع مجموعة من الشخصيات الثقافية والمبدعة في مختلف المجالات ويضيء على سيرهم الذاتية.

وتتضمن الدورة البرامجية أيضاً النشرات الإخبارية التي تركز على أهم أخبار الوطن والأخبار العالمية والاقتصادية والرياضية وغيرها، إلى جانب ((صوت الواقع)) التي تقدم على مدار الساعة، وتستهدف الجهات الحكومية في الدولة لترويج الخدمات والفعاليات والمبادرات المجتمعية المقدمة للجمهور.

فواصل إذاعية

وتتضمن الدورة البرامجية مجموعة من الفواصل المنوعة التي تذاع على مدار ساعات اليوم، وعلى رأسها ((شوارع دبي)) الذي يقدمه جمعة بن جمعة ويركز على أسماء ومعاني الشوارع في دبي، وفاصل ((وجهات سياحية)) الذي تقدمه ميرهان الدسوقي، وفاصل ((وطن العطاء)) من تقديم هدى الفهد ويركز على إبراز دور وإنجازات الدولة في الأعمال الإنسانية، وفاصل ((مفاهيم COP28)) وتقدمه دجى بن فرج، ويسلط الضوء على مؤتمر الأطراف بشأن التغيير المناخي ((كوب 28)) الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 12 ديسمبر المقبل، بينما يستعرض فاصل ((عام الاستدامة)) إنجازات ومبادرات الدولة في الممارسات المستدامة، ونشر الوعي حول قضايا الاستدامة، فيما تقدم أمل محمد مجموعة من النصائح للسائقين من خلال فاصل ((على الطريق))، بينما يضيء أحمد الكتبي عبر فاصل ((نصائح سيبرانية)) على التوعية المتعلقة بالأمن السيبراني.