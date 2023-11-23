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تحدي فرجان دبي للبادل ينطلق اليوم

11/23/2023 7:22:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق اليوم النسخة الثانية من تحدي فرجان دبي للبادل بملعب رياضة البادل في دبليو بي إيه-القوز، وتستمر حتى 26 الجاري، بمشاركة أكثر من 200 مواطن ومواطنة من مختلف الفئات العمرية، وتنظم البطولة ((فرجان دبي))؛ المؤسسة الاجتماعية التطوعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، يشارك في التحدي فرق تمثل الأحياء السكنية في دبي، وسيتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى.

ويهدف تحدي فرجان دبي للبادل إلى تعزيز ثقافة النشاط الرياضي بين أبناء الفريج واعتماد أنماط حياة صحية، إضافة إلى بث الروح الرياضية وترسيخ الإيجابية والسعادة بين أفراد الأحياء السكنية، بجانب اكتشاف المواهب الوطنية في رياضة البادل، التي تشهد إقبالاً كبيراً من المجتمع وتعتبر رياضة عصرية تناسب جميع الأعمار ومختلف الفئات.

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