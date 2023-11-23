تحدي فرجان دبي للبادل ينطلق اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق اليوم النسخة الثانية من تحدي فرجان دبي للبادل بملعب رياضة البادل في دبليو بي إيه-القوز، وتستمر حتى 26 الجاري، بمشاركة أكثر من 200 مواطن ومواطنة من مختلف الفئات العمرية، وتنظم البطولة ((فرجان دبي))؛ المؤسسة الاجتماعية التطوعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، يشارك في التحدي فرق تمثل الأحياء السكنية في دبي، وسيتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى.
ويهدف تحدي فرجان دبي للبادل إلى تعزيز ثقافة النشاط الرياضي بين أبناء الفريج واعتماد أنماط حياة صحية، إضافة إلى بث الروح الرياضية وترسيخ الإيجابية والسعادة بين أفراد الأحياء السكنية، بجانب اكتشاف المواهب الوطنية في رياضة البادل، التي تشهد إقبالاً كبيراً من المجتمع وتعتبر رياضة عصرية تناسب جميع الأعمار ومختلف الفئات.
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