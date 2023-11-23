منتخب إيطاليا ينفرد بصدارة دولية دبي للقفز بالمظلات

نجح المنتخب الإيطالي في التحليق بصدارة منافسات الفرق في مسابقة دقة الهدف ضمن النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، المقامة حالياً في سكاي دايف بمنطقة الجميرا، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمشاركة 168 متسابقاً من 27 دولة.

وانفرد المنتخب الإيطالي بالصدارة بفارق كبير عن باقي المنتخبات محققاً رصيداً قدره 18 سم، فيما حل منتخب التشيك ثانياً برصيد 34 سم، ثم منتخبنا الوطني 1 ثالثاً برصيد 39 سم، وجاء منتخبا أمريكا وإسبانيا رابعاً برصيد 48 سم لكل منهما، ثم منتخب النمسا برصيد 50 سم.

تألق

وفي منافسات الفردي واصل عبد الرحمن البلوشي نجم منتخبنا الوطني تربعه على الصدارة برصيد 3 سم بنهاية الجولة السادسة، وسط مطاردة شديدة من الثلاثي الإيطالي المكون من تريسولدي الذي يملك الرصيد نفسه من النقاط (3 سم) وكلاوديو وفيتوريو صاحبي المركزين الثالث والرابع برصيد 5 و6 سم، فيما يتساوى في المركز السادس كل من نجم منتخبنا محمد عبيد السويدي والقافز التشيكي ميلوسلي برصيد 7 سم، ثم لاعبنا أحمد راشد المري برصيد 8 سم وتساوى في المركز التاسع ثلاثة قافزين هم النمساوي سباستيان والتشيكي جاكوب والإيطالي باولو برصيد 9 سم.

حرص

من جهة أخرى، حرصت اللجنة المنظمة على دعوة عدد من الضيوف لإثراء الحدث وللترويج لنشاط اتحاد الإمارات للرياضات الجوية من بينهم اللواء إسماعيل فؤاد درويش رئيس الاتحاد العربي للمظلات، وهو أحد قدامى الحكام في المظلات ويحمل رخصة تحكيم دولية في أربعة أصناف من المظلات دقة الهدف والتزحلق على الماء والتشكيلات بعد فتح المظلة ((الرباعي والثماني)) وقبل الفتح ((ثنائي ورباعي))، وسبق له المشاركة في تحكيم بطولة دبي الدولية مسابقة التزحلق على الماء عام 2012.

أفضل البطولات

وأعرب رئيس الاتحاد العربي عن سعادته بزيارة البطولة، مؤكداً أنها تعد واحدة من أفضل البطولات في العالم على مستوى التنظيم والمشاركة، إضافة إلى قوة المنافسة نظراً لتواجد نخبة من القافزين على الصعيدين العربي والأوروبي.

وكشف رئيس الاتحاد العربي عن عقد اتفاقية تعاون مستقبلي مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية باعتباره أحد أهم ركائز الرياضات الجوية على المستوى العربي وأكثر الاتحادات نشاطاً.

وأوضح اللواء إسماعيل فؤاد درويش أن الاتحاد العربي منذ تأسيسه في عام 2008 قام بتنظيم العديد من البطولات، كما سبق له أن نظم دورتين شاملتين للرياضات الجوية ((قفز مظلات باراجيدر وباراموتور وأرسي نماذج)) الأولى في منطقة بني ملال بالمغرب والثانية في أربيل بالعراق.

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