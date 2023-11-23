أحمد الفلاسي: نواجه تحدياً كبيراً في المجالين الرياضي والصحي

افتتح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، فعاليات النسخة الأولى من ((منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية))، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، تحت شعار ((الرياضة وجودة الحياة))، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بحضور عبدالله الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، وعدد من رؤساء الاتحادات المحلية وممثلي عدد من الجهات والهيئات الرياضية المحلية والخليجية والعربية.

الحدث الأول

ورحب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بالضيوف والمشاركين في الحدث، مؤكداً أن الهدف هو تحويل هذا المنتدى إلى منصة عالمية، تجمع تحت مظلتها نخبة من الخبراء والباحثين وذوي العلاقة المحليين والدوليين، من أجل مناقشة أحدث التطورات والبرامج.

وأضاف معاليه: ((يأتي انعقاد منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية ليمثل إحدى أهم المبادرات الجديدة التي تطلقها دولة الإمارات بهدف استشراف فرص تطوير الرياضة المجتمعية في المستقبل، سواء على المستوى المحلي في دولة الإمارات، أو على المستوى الخليجي، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، التي يمثل محور تنمية الرياضة المجتمعية مستهدفاً رئيساً فيها، حيث تبنت الاستراتيجية مؤشراً طموحاً، هو زيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع على مدى العقد المقبل لتصل إلى 71 % من سكان الدولة، للارتقاء بالرياضة المجتمعية بصورة مستمرة وبجهود متضافرة بين جميع الشركاء المعنيين بقطاع الرياضة في الدولة)).

ظواهر اجتماعية

وقال معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة: ((في الفترة الأخيرة برزت ظاهرتان، إحداهما إيجابية، تتمثل في أن هناك فئات عمرية، وبالتحديد في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات، بدأوا في ممارسة الرياضة، سواء عبر تأسيس صالات رياضية في منازلهم، أو ممارسة رياضات أخرى، مثل البادل تنس والدراجة الهوائية، وهذا يعد نجاحاً كبيراً للوعي الرياضي، أما الظاهرة السلبية، فهي زيادة السمنة بين الطلبة المتخرجين في الثانوية العامة، وكذلك عدم وجود لياقة رياضية لدى الطلاب الذين لا يعانون من السمنة، ما يعتبر تحدياً كبيراً في المجالين الرياضي والصحي)).

وأكد أن المنتدى جاء ليسلط الضوء على أهمية الرياضة المجتمعية، التي تعتبر جزءاً من منظومة الصحة، وتعزز التلاحم الاجتماعي، في ظل التطور التكنولوجي والتقني، إضافة إلى كونها مدخلاً للرياضة التنافسية.

محاور رئيسة

وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن المنتدى يركز على محورين رئيسين، يشملان التعاون والابتكار وبناء القدرات والذكاء الاصطناعي والأبحاث التطبيقية، كما سيوفر المنتدى لطلاب الجامعات والباحثين من الشباب فرصة لعرض مشاريعهم البحثية المبتكرة في مجال الرياضة المجتمعية مع مجموعة من المختصين البارزين على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، إضافة إلى استضافة الخبراء، لتسليط الضوء على الإنجازات والنتائج التي توصلوا إليها، من خلال مشاريعهم البحثية لمعالجة القضايا المرتبطة بالرياضة المجتمعية.

وأشاد معاليه بالمعرض المصاحب للمنتدى، الذي يشهد مشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية، كاشفاً أن معظم المشاركين في المعرض أسسوا لهذه المشاريع خلال فترة جائحة ((كورونا)) عام 2020، خاصة أن المجتمع حُرم من ممارسة الرياضة خلال تلك الفترة، وهذا أسهم في تعزيز أهمية الرياضة عبر البحث عن بدائل لاستمرار ممارستها.

قضايا

أشاد عبدالله الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمبادرة الإمارات بإقامة هذا المنتدى الأول من نوعه، الذي يهدف لمعالجة قضايا الرياضة المجتمعية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن المشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية والبدنية تنعكس فوائدها على الصحة والمجتمع؛ إذ أثبتت الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية قدرة التمارين الرياضية على تنشيط الصحة الجسدية والعقلية والتطور الإدراكي، وتحسين الثقة بالنفس.

جلسات

وشهد اليوم الثاني إقامة جلستين؛ الأولى بعنوان ((الآفاق المستقبلية للرياضة المجتمعية))، بينما حملت الجلسة الثانية عنوان ((النمذجة الاستراتيجية لتعزيز ممارسة الرياضة المجتمعية))، إضافة إلى المعرض المصاحب للمنتدى، الذي عرض أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تمكين استدامة الرياضة المجتمعية.

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