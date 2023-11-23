التجارب الحرة تدشن جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 اليوم

يدور هدير محركات سيارات الفورمولا1 على مسار حلبة مرسى ياس في أبوظبي، اليوم، مع انطلاق فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1؛ الجولة الأخيرة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1، 2023، حيث تدشن التجارب الحرة الجائزة، التي يسعى خلالها السائقون والفرق إلى تجربة أدائهم على مسار الحلبة.

وتشهد جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، هذا العام، سباقي الفورمولا2، وبطولة فورمولا4 الإمارات ضمن السباقات المصاحبة للحدث، وتقام جولة التأهيل الرسمية غداً، وتحدد مراكز السائقين على خط انطلاق السباق بعد غدٍ.

وأكملت حلبة مرسى ياس تجهيزاتها لمسك ختام البطولة وحسم الهولندي ماكس فيرستابن المنافسة على لقب السائقين متوجاً بطلاً للفورمولا 1 للعام الثالث على التوالي، حين ضمن البطولة في سباق جائزة اليابان الكبرى، مواصلاً تقديم أداء مذهل في الموسم الحالي حقق خلاله رقماً قياسياً بعدد الانتصارات في موسم واحد مسجلاً 18 فوزاً على روزنامة البطولة المكونة من 23 سباقاً، وهو يسعى إلى الفوز في حلبة مرسى ياس للمرة الرابعة على التوالي بعدما توج على أرض الحلبة في السنوات الثلاث الماضية.

وفي المقابل حسم المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فيرستابن المركز الثاني في بطولة السائقين، والبريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات من قبل المركز الثالث، وستكون المنافسة مشتعلة بين 4 سائقين على المركز الرابع، حيث تفصل 12 نقطة فقط بين الرباعي الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري (200 نقطة)، ومواطنه فيرناندو ألونسو سائق أستون مارتن بالرصيد نفسه، والبريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين (195 نقطة)، وشارل لوكلير سائق فيراري (188 نقطة).

وعلى صعيد بطولة الصانعين حسم اللقب فريق ريد بل بفارق 430 نقطة، وستكون معركة الوصافة حاضرة بين فريقي مرسيدس «الثاني برصيد 392 نقطة»، وفيراري «الثالث بـ388 نقطة».

وتشارك المواهب الشابة في بطولة فورمولا2، وجولة كأس فورمولا4 الإمارات؛ حيث يتطلع الموهبة الإماراتية الشابة راشد الظاهري إلى ظهوره الأول في بطولة فورمولا4 الإمارات على حلبة ياس ضمن فريق «ياس هيت للسباقات»، إلى جانب الشقيقتين آمنة وحمدة القبيسي، وكيانو الأزهري، والأسترالي زاك كولار.

وتأتي مشاركة الظاهري بعد الأداء المبهر الذي قدمه في بطولة فورمولا4 إيطاليا؛ حيث كان السائق الأصغر عمراً، وتمكن من عبور خط نهاية السباق ضمن العشرة الأوائل في 12 سباقاً في أول موسم له في البطولة، محققاً المركز الثالث في النسخة 70 من سباق الجائزة الكبرى للفورمولا4 في ماكاو.

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