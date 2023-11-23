«الدولي للجودو» يشيد بتميّز الإمارات في استضافة البطولات العالمية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشاد الاتحاد الدولي للجودو، بالنجاح الفني والتنظيمي المتميز لاتحاد الإمارات في البطولات العالمية الـ 3 للعبة، التي أقيمت في أبوظبي، من 24 أكتوبر الماضي إلى 3 نوفمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي.
رسالة شكر
وتلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رسالة شكر من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، يعرب فيها عن تقدير أسرة الاتحاد للجهود المبذولة في استضافة البطولات الـ 3، التي أقيمت بمشاركة نحو 2000 لاعب ولاعبة من 130 دولة.
تقدير كبير
كما أشار الاتحاد الدولي، بتقدير كبير، إلى التنظيم المتميز لاحتفالية اليوم العالمي للجودو، التي أقيمت في 28 أكتوبر الماضي، بقاعة جامعة السوربون في أبوظبي، على هامش بطولة ((المحاربين القدامى)) للجودو، تحت شعار ((أحضر صديقاً))، تزامناً مع احتفالات اتحادات الجودو الأعضاء في أكثر من 180 دولة بهذه المناسبة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN23112023000110011019ID1107479852
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.