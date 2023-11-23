«الدولي للجودو» يشيد بتميّز الإمارات في استضافة البطولات العالمية

أشاد الاتحاد الدولي للجودو، بالنجاح الفني والتنظيمي المتميز لاتحاد الإمارات في البطولات العالمية الـ 3 للعبة، التي أقيمت في أبوظبي، من 24 أكتوبر الماضي إلى 3 نوفمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي.

رسالة شكر

وتلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رسالة شكر من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، يعرب فيها عن تقدير أسرة الاتحاد للجهود المبذولة في استضافة البطولات الـ 3، التي أقيمت بمشاركة نحو 2000 لاعب ولاعبة من 130 دولة.

تقدير كبير

كما أشار الاتحاد الدولي، بتقدير كبير، إلى التنظيم المتميز لاحتفالية اليوم العالمي للجودو، التي أقيمت في 28 أكتوبر الماضي، بقاعة جامعة السوربون في أبوظبي، على هامش بطولة ((المحاربين القدامى)) للجودو، تحت شعار ((أحضر صديقاً))، تزامناً مع احتفالات اتحادات الجودو الأعضاء في أكثر من 180 دولة بهذه المناسبة.

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