ياسر سالم: تركيز «الأبيض» على نهائيات آسيا

أكد ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أن ((الأبيض)) طوى صفحة التصفيات الآسيوية للمونديال بعد انتهاء مباريات المرحلة الأولى، وتحقيق الفوز على نيبال والبحرين وتصدر المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة ((6 من 6))، وأن التركيز ينصب خلال الفترة المقبلة على مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، والتي يطمح فيها الجميع في تقديم مستوى طيب ونتائج إيجابية تلبي الطموح.

وقال ياسر سالم إن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو يعكف على دراسة مستوى وأداء المنتخبات التي تتواجد في المجموعة الثالثة التي يتواجد بها منتخب الإمارات وهي منتخبات هونغ كونغ وفلسطين وإيران، من أجل حسن التعامل معها خلال منافسات البطولة، حيث من المقرر أن تقام المباراة الأولى في دور المجموعات مع هونغ كونغ بملعب خليفة الدولي يوم 14 يناير المقبل، فيما تقام المباراة الثانية مع فلسطين على ملعب الجنوب يوم 18 من الشهر نفسه، ويختتم منتخب الإمارات دور المجموعات بلقاء إيران على ملعب المدينة التعليمية يوم 23 يناير ونأمل أن نجتاز هذا الدور بأداء قوي ونتائج مميزة.

وأشار مدير منتخبنا الوطني إلى أن الأبيض سوف يعود للتجمع يوم 26 من ديسمبر المقبل، من خلال معسكر داخلي سيقام في العاصمة أبوظبي، ويتخلله لعب مباراتين وديتين أمام قيرغستان وعمان، قبل التوجه إلى الدوحة يوم 8 يناير للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، وستكون تلك المباريات بمثابة البروفة الأخيرة للاطمئنان على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم قبل المشاركة القارية.

وأضاف ياسر سالم: إن المباريات الودية التي خاضها المنتخب أمام كوستاريكا والكويت ولبنان ومن ثم مباراتي التصفيات أمام نيبال والبحرين، أسهمت في إكساب اللاعبين مزيداً من الخبرات والاحتكاك القوي خاصة لجيل اللاعبين الشباب الذين انضموا إلى المنتخب في الفترة الماضية، وعززت من أدائهم قبل المشاركة في النهائيات الآسيوية، صحيح أن هناك بعض الملاحظات على الأداء في بعض المباريات، ومثل تلك الأمور تخضع للتحليل من قبل الجهاز الفني سعياً لتداركها على قدر المستطاع، وسعياً لأداء أفضل خلال المرحلة المقبلة.

منافسة إيجابية

وأشاد مدير المنتخب الوطني بالروح القتالية للاعبين وبالمنافسة الإيجابية فيما بينهم من أجل نيل شرف المشاركة في المباريات، ومثل تلك الروح التي غرسها المدرب بين اللاعبين تفيد الفريق وتجعل كل لاعب يسعى لتطوير مستواه بما يفيد الفريق، لذلك أصبح الجهاز الفني يحسن اختيار اللاعبين وفق ظروف كل مباراة ومتطلباتها، وهذا أمر جيد ينصب في الصالح العام.

من جهته أكد خليفة الحمادي المدافع الصلد للأبيض أن الروح القتالية العالية للاعبين تعتبر السر وراء تحقيق الفوز على البحرين، إضافة إلى حسن التعامل الفني مع مجريات المباراة، ولذلك نبارك لجمهورنا هذه النتائج الإيجابية وأقول لزملائي اللاعبين: ((شكراً ما قصرتم)) لقد حققنا الفوز مع تسجيل 6 أهداف وخرجت شباكنا نظيفة خلال المباراتين، نحن كسبنا أشواطاً أمام نيبال والبحرين ولا تزال هناك أشواط أخرى من المنافسات، علينا التمسك ببطاقة التأهل وحلم الصعود للمونديال للمرة الثانية.

الثقة بالنفس

فيما قال يحيى الغساني: أشكر كل من تابع المنتخب وساند اللاعبين لتحقيق الفوز في مباراتين وحصد العلامة الكامل وتصدر قمة مجموعتنا، ولكن أقولها الطريق لا يزال طويلاً ويتطلب منا مزيداً من الجهد والتضحية من أجل الوطن، لقد أسهمت المباريات الأخيرة والتي حققنا خلالها الفوز في زيادة ثقة اللاعبين بأنفسهم والتي تدفعهم إلى الانتصارات وزيادة الطموح للمرحلة المقبلة، وعلينا مواصلة بذل أقصى جهد من أجل إسعاد جماهيرنا الوفية.

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