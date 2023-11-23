ثاني أمسيات «كرنفال سباقات دبي» اليوم

ينطلق، اليوم، ثاني أمسيات ((كرنفال سباقات دبي))، على مضمار ميدان العالمي، وتتضمن الأمسية الثانية 8 أشواط مثيرة، برعاية ((نخيل)).

وستكون البداية مع الشوط الأول ((بني ياس)) المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر ((الفئة الثانية))، برعاية ((ذا بالم كراون)) البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بمشاركة 10 خيول، أبرزها ((ماهر)) لـ((ياس للسباقات))، ((نجم الوثبة)) لـ((الوثبة للسباقات))، ((إيه إف العجاج)) لخالد خليفة النابودة، ((ند الشبا)) لمالكه البشير سالم الحراري، ((ريم بينونة)) لـ((أبوظبي ريسنج)).

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني ((نخلة جميرا)) المخصص للمهرات لمسافة 1200 متر، البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 5 مهرات، أبرزهن ((لهفتي)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((شمارديا)) لسلطان علي، ((فاتنة)) و((مرجانة)) لمحمد أحمد علي السبوسي، ((أرام)) لأحمد بن طوق المري.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث ((نخلة جبل علي)) لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم 12 خيلاً، أبرزها ((ميد إن دبي)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((كاتب)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((ميادين)) لـ((شادويل))، ((تريبل فنتشر)) لحمدان بن حرمش.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع ((بالم ويست بيتش)) لمسافة 1400 متر البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 13 خيلاً، أبرزها ((فيلفت كاكتوس)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((ربدان)) للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و((باسم الله عليك)) و((مليون دورو)) لمحمد أحمد علي السبوسي، و((اليابري)) لجمعة مبارك الجنيبي.

الشوط الخامس

تشارك في الشوط الخامس ((ذا فيو آت ذا بالم)) لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 10 خيول، أبرزها ((جميرا بيتش)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((ثوبان)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((ربحي)) و((الهدير)) لـ((شادويل))، ((رنان)) لـ((آر آر آر للسباقات))، ((مستر كافو)) لسلطان علي، ((الشبلي)) لناصر عسكر.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس ((دبي كريك مايل)) لمسافة 1600 متر ((قوائم)) برعاية ((بالم بيتش تاور)) البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، مشاركة 13 خيلاً، أبرزها ((ميمي كاكوشي)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((هوم برو)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((النفود)) لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، ((سيكريت امبشن)) لناصر عسكر.

الشوط السابع

تشارك في الشوط السابع ((ثندر سنو هانديكاب)) لمسافة 1900 متر، برعاية ((كومو رزيدنس)) البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، 9 خيول، أبرزها ((بوك ريفيو)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((الهزيم)) و((وصال)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((شفاف)) لـ((شادويل))، ((فرانز شتراوس)) لجريج برايس، ((فاسيلاكوس)) لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الثامن

يشهد الشوط الثامن والختامي ((جزر دبي)) لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، مشاركة 7 خيول، أبرزها ((تايجر نيشن)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((ساوذرن ارتيست)) لفترياني هاي، ((لارش)) و((مورنينج)) لناصر عسكر.

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