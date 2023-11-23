نهيان بن زايد: الرماية رياضة الشجاعة والبطولة وتحظى بدعم القيادة

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية والخيرية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، حفل تكريم الفائزين بمنافسات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، التي ينظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، للمرة الأولى على مستوى الدولة، تحت رعاية مبادرة ((الدار أمان.. والتسجيل ضمان))، وأعلنت اللجنة المنظمة عن تنظيم البطولة في نسختها الثانية في نوفمبر 2024.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أن بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، تجسد نهجاً مستمراً لرياضة عريقة لها باع طويل في تاريخ دولتنا، حيث حرص الآباء والأجداد على تنمية هذه الرياضة، وجعلها جانباً مهماً في حياتهم القديمة، فالرماية رياضة تدل على الشجاعة والبطولة، وهي تحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة وتوليها أهمية كبيرة.

وأشاد سموه بجهود مكتب الأسلحة والمواد الخطرة لتنظيم البطولة، وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلت لإخراج النسخة الأولى من البطولة بهذا المستوى المتقدم والكفاءة العالية من العمل الدؤوب، معرباً عن سعادته برؤية الشباب من الجنسين من مختلف الفئات العمرية يتنافسون بروح رياضية كبيرة، للفوز بالبطولة.

حضر حفل التكريم مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، ومحمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، وعدد من القيادات والمسؤولين.

وقام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بتكريم اللجان التحكيمية والفنية والفائزين بالبطولة وهنأهم بالإنجاز وفاز بالمركز الأول عن فئة المسدس 9 ملم علي مبارك عمر، وحصل على سيارة بيك أب ((نيسان))، وجاء بالمركز الثاني، حميد عبدالله المزروعي.

وفاز بالمركز الأول عن فئة البندقية 308 الرامي نعمان سيف الدرعي، وحصل على سيارة بيك أب ((نيسان)) وبندقية 308 مقدمة من شركة بينونة، يليه إبراهيم يحيى الدرعي.

وفاز بالمركز الأول عن فئة البندقية 223 سالم يحيى المحرمي، وحصل على سيارة بيك أب ((نيسان)) وبندقية 223 مقدمة من شركة بينونة، يليه أحمد خلف المزروعي.

وفاز بالمركز الأول عن فئة الشوزن، خالد سعيد الكعبي، وحصل على سيارة بيك أب ((نيسان)) وبندقية الشوزن مقدمة من شركة بينونة، يليه سيف مانع الشامسي.

وفاز بالمركز الأول عن فئة السكتون 21 سنة فما فوق، سالم حميد النعيمي، وحصل على سيارة بيك أب ((نيسان)) وبندقية السكتون مقدمة من شركة بينونة، يليه محمد سالم القايدي.

وفاز بالمركز الأول عن فئة السكتون ((من 16 - 20 عاماً)) محمد عبدالله الكتبي، وحصل على 15 ألف درهم، يليه حمدان سيف الدرعي،وفاطمة محمد الكتبي.

وفاز بالمركز الأول عن فئة السكتون ((من 12 - 15 عاماً))، حارب علي الكعبي، وحصل على 15 ألف درهم، يليه عبيد سهيل المحرمي.

وألقى محمد ناصر القبيسي، مدير إدارة المواد الخطرة، كلمة اللجنة العليا المنظمة للبطولة نيابة عن مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، رئيس اللجنة.

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