راشد بن دلموك: فوز «دبي لسباق الخيل» بجائزة الإبداع تجسيد لتوجيهات القيادة

أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن فوز النادي بجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» فئة المؤسسة الإماراتية، هو تجسيد لتوجيهات القيادة الرشيدة في تنفيذ المبادرات التي يقدمها النادي عاماً بعد عام في سبيل تطوير سباقات الخيل ووضعها في المكانة المستحقة عالمياً.

وقال: تكتسب أهمية فوز النادي بالجائزة، من ارتباطها باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو فوز نابع من شغف ودعم سموه الدائم لسباقات الخيل، وتقديم مثال عملي للفارس الهمام وممارسة الفروسية الشاملة، والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وأضاف: نتقدم بالشكر لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الجهة المنظمة لهذه الجائزة الفريدة.

واعتبر الشيخ راشد بن دلموك أن الفوز بالجائزة يعدّ مرآة صادقة للمبادرات واللمسات الإبداعية المتجددة التي يحرص النادي على تقديمها ، وانتهاج مسار التطور الإداري والتقني الذي يرسم خارطة المستقبل ويتناغم مع حركة الحداثة التي تنتظم دبي في سعيها للريادة على كافة الصعد، ويشجع على ابتكار الآليات وخلق البيئات المحفزة للإبداع. وقال: الظفر بالجائزة يبرز دور النادي، وفي نفس الوقت يرفع سقف التحدي لاستدامة النجاح وتحقيق غايات أعلى.

وأكد أن الجائزة بمثابة تكريم لجهود العاملين بالنادي لتطوير القدرات ومواكبة المستجدات وقال: تدفعنا الجائزة إلى تعزيز العمل بروح الفريق، واستشراف المستقبل، واتباع الخطط المدروسة بعيداً عن انتظار المصادفات، وهي من جملة الممارسات الرصينة التي تعلمناها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ووجه بن دلموك تهنئته إلى كل الفائزين.

فخر

وأعرب عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عن سعادته وفخره لفوزه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 2023 عن فئة «الإداري الإماراتي»، مشيراً إلى أن الجائزة تكريم استثنائي لكل الفائزين بها لأنها تحمل اسما غاليا على قلوب الجميع، ورمزا من رموز الإبداع والتميز على المستوى العالمي، وتحظى بتقدير دولي كبير من المؤسسات والمسؤولين والدوائر كافة.

وقال الهاشمي: نحن محظوظون في الإمارات بدعم القيادة الرشيدة، وهذا الدعم هو حجر الزاوية في تحقيق الإنجازات، خاصة أنه نابع من رؤية استراتيجية تستهدف تمكين أبناء الدولة، وتوفير كل الظروف والمقومات من أجل التميز والتطور والحضور الدولي اللافت.

وأضاف: في اتحاد الجوجيتسو فإن القائد والقدوة لنا جميعاً هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وهو الداعم الأول للجوجيتسو في الإمارات وآسيا والعالم.

لافتاً إلى أن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يتابع ويوجه باستمرار لتطوير مشروع الجوجيتسو في الدولة حتى يكون الأول من نوعه في العالم، والنموذج الذي يجب أن تحتذي به كل الدول، سواء في برامج نشر اللعبة، أو اكتشاف المواهب، أو صناعة الأبطال المصنفين عالمياً، أو تنظيم البطولات المحلية والقارية والعالمية.

وأضاف: إن إنجازات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ترجمة حقيقية لجهود كبيرة من فريق عمل متكامل يواصل الليل بالنهار لإتمام مهامه باحترافية، ونتيجة لتخطيط علمي واستراتيجية طموحة تستهدف «الرقم واحد»، لافتاً إلى أن الجوجيتسو في الإمارات تجاوز مرحلة الرياضة ليصبح مشروع وطن، يسعى للمساهمة في بناء الأجيال القوية.

وأشار إلى أن عدد الممارسين للجوجيتسو في الدولة تجاوز 300 ألف لاعب ولاعبة، ومن هذا المنطلق أصبح للمشروع تأثير كبير في المجتمع، وأصبح لدينا أبطال وبطلات عالميون، كما أصبح منتخب الإمارات هو المصنف الأول عالمياً، وبات اتحاد الإمارات للجوجيتسو هو الأكثر تأثيراً في العالم، من خلال برامجه ومبادراته وبطولاته وإنجازاته وجوائزه واستضافته لمقري الاتحادين الآسيوي والدولي.

وتابع: فازت اللاعبة مريم آل علي بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، وفاز خالد الشحي وزمزم الحمادي في فئات مختلفة من جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع ، التي اعتدنا على التواجد على منصاتها، ونستقبل الإنجاز والتكريم الكبير باعتباره مسؤولية وحافزاً على المزيد من العطاء والعمل والتميز.

وعن تألق بنت الإمارات قال : استلهمنا الثقة في أبناء وبنات الوطن من القيادة الرشيدة.

وأكد البطل الإماراتي سالم الكتبي، الفائز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي «ضمن فئة الرياضي الإماراتي»، أن الجائزة دافع كبير للتميز في البطولات العالمية، لأنها «ملهمة» لكل رياضي في الدولة بالوصول إلى منصات التتويج، ورفع راية الإمارات.

وأضاف: القيادة الرشيدة حريصة على دعم تطلعات أبناء الإمارات لتحقيق الأرقام العالمية في البطولات الدولية، والنهج الراسخ من قيادة الدولة بتكريم المبدعين والمتميزين له أثر ملموس في تحفيزنا لتقديم الصورة المعبرة عن تطور رياضة الإمارات.

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