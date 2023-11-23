غزة.. الصورة تهزم القذيفة!

الحرب لا يتم الفوز فيها بالسلاح فقط، ولكن أيضاً يلعب سلاح الإعلام والتأثير إلى اتجاهات الرأي العام دوراً أساسياً فيها.

أحياناً يمكن للدبابة أن تنتصر في ساحة القتال، لكنها لا تجد نصيراً لها ولدورها في مجال الرأي العام.

في حرب غزة، يمكن تدريس أثر الرأي العام الذي تفوق على أثر وفاعلية جيش إسرائيل، الذي يعتبر الجيش رقم 14 في العالم، الذي تبلغ موازنته السنوية 24 مليار دولار مقابل عدوّه الحمساوي، الذي تبلغ موازنته 300 مليون دولار سنوياً.

رغم أن إسرائيل هي عاصمة النادي الإعلامي في العالم بواسطة قوة تأثير الصوت اليهودي على مراكز اللوبي الإعلامي في العالم، إلا أن ذلك لم ينفع إسرائيل هذه المرة.

تقول استطلاعات الرأي العام إن 31 % من مجموع اتجاهات الرأي العام العالمي كانت داعمة للموقف الإسرائيلي مقابل 69 % من العينة كانت تدعم الموقف الفلسطيني.

ويدل هذا الاستطلاع على أن الرأي العام بعد 6 أسابيع قد تحول أكثر لصالح الفلسطينيين إلى حد أن 95 % من العينة ذاتها قد تحولت إلى دعم الموقف الفلسطيني مقابل 5 % لصالح إسرائيل.

قد تكون إسرائيل قد أحرزت خسائر غير مسبوقة في مسرح العمليات في مراحل الاختراق، ثم التمركز، وأخيراً المطاردة والتطهير العرقي، لكنها بالتأكيد خسرت، وبقوة، معركة الرأي العام الدولي.

من لندن إلى باريس، ومن برلين إلى نيويورك خرجت تظاهرات في الشارع العادي دعماً للفلسطينيين من قبيل استنكار الجرائم الوحشية لما فعله جيش الاحتلال.

في عالم أصبح كله يتم ربطه عبر شاشة وعين وصوت واحد موحّد، أصبح التراكم البصري اليومي لصور القتل والهدم والتهجير للنساء والأطفال وللمدنيين العزّل ورقة الحسم التي هزمت سطوة قوة السلاح الإسرائيلي.

هذه الحرب أثبتت أن التفوق العسكري حتى لو بلغ حد الوحشية غير المسبوقة قد تهزمه 30 ثانية على شاشة تقرير تلفزيوني.

الصورة أقوى من القذيفة.