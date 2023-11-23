الإمارات مدرسة للتلاحم الوطني

تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971 على يد الآباء المؤسسين، الذين شيدوا بنيانها على أسس متينة، وقيم أصيلة، جوهرها الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، ليبدأ بذلك عهد جديد، يبث إشراقاته في كل الأرجاء، عهد من التلاحم والتكاتف والوحدة، شعب واحد تحت راية واحدة، ينطلق في ظل قيادته الحكيمة لتحقيق أرفع الطموحات والتطلعات في بناء حياة هانئة كريمة ومستقبل مزهر مشرق.

لقد شقت الدولة الوليدة طريقها بكل عزم واقتدار، ليتغير وجه هذه الأرض، وينتقل الناس من حال إلى حال، وفي زمن قياسي حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في مختلف الميادين، في مجال البنية التحتية والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم والاقتصاد والتنمية والأمن والاستقرار، وغير ذلك، وأضحت من أكثر الدول نجاحاً وازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم أجمع، محققة نهضة شاملة وتنمية مستدامة على الأصعدة كافة، حتى أضحى المواطن الإماراتي من أسعد شعوب الأرض، وأضحت دولة الإمارات مركزاً عالمياً، وميدان جذب للباحثين عن الحياة الكريمة وللمستثمرين من شتى بقاع الأرض، بفضل ما تتمتع به من بيئة اقتصادية مزدهرة وتشريعات محكمة ومناخ مستقر من التعايش والانسجام والوئام.

وهكذا أضحى الاتحاد شجرة باسقة، تثمر في كل وقت وحين، واستمرت دولة الإمارات بتلاحم أبنائها وتكاتفهم في حصد الإنجازات المتواصلة، وامتدت طموحاتها حتى وصلت إلى عنان الفضاء، عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية ورواد الفضاء الذين أدوا مهام استثنائية، وغدت دولة الإمارات عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، سواء في المجال السياسي أو العسكري أو التنموي أو العلمي أو الإنساني أو غير ذلك.

وخلال كل هذه المحطات وطوال تلك العقود وعبر عمر الاتحاد الذي بلغ 52 عاماً فإن من أبرز المظاهر والسمات المستدامة التي لازمت هذه المسيرة كلها هي التلاحم الوطني، التلاحم بين الشعب والقيادة، هذا التلاحم الممتد منذ تأسيس الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، رحمهم الله، والذي استمر قوة وصلابة في ظل القيادة الحكيمة الذين حملوا الراية من بعدهم، فأضحى الجميع قيادةً وشعباً كالجسد الواحد والبنيان المتماسك، ليقدموا للعالم نموذجاً باهراً من الانتماء والولاء والتلاحم قلَّ أن تجد له نظيراً، إيماناً بأن هذا الاتحاد هو أغلى الإنجازات، وجوهر الهوية الوطنية، وفي ذلك قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: ((الاتحاد هو سبيلنا الوحيد لحياة أفضل، واستقرار أمكن، ومكانة دولية أرفع)).

وفي ضوء ذلك أصبحت العلاقة الوطيدة بين القيادة والشعب طوال مسيرة الاتحاد نموذجاً ملهماً، علاقة تقوم على الحب والاحترام، وعلى التعاون والتآزر، يحرص الحاكم كل الحرص على العناية بشعبه، وتوفير أرقى مقومات الحياة السعيدة لهم، ويحرص المحكومون على الاصطفاف مع قيادتهم، والتعاون معهم في كل ما فيه خير العباد والبلاد، لتكون هذه العلاقة الوثيقة عنواناً بارزاً في السراء والضراء، وقيمة حضارية مستدامة في قمة الإنجازات وفي أوج التحديات.

وبفضل هذا التلاحم الوطني تحقق كل ذلك التقدم والازدهار حتى أحرزت دولة الإمارات المراكز الأولى في الكثير من مؤشرات التنافسية العالمية، وغدت في مصاف الدول المتقدمة، وأصبحت دولة ملهمة وجاذبة، يعيش على أرضها أكثر من مئتي جنسية من مختلف دول العالم وقاراته، وهم يتفيأون ظلال الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

وما أحوج المجتمعات اليوم إلى أن تسير على هذا النهج المضيء، وأن تستفيد من مدرسة الإمارات، مدرسة الوحدة والتلاحم والاتحاد، فيتحلى أبناؤها بروح التكاتف والانسجام، وتترسخ العلاقة بين قياداتها وشعوبها على المحبة والتآزر، وعلى تلاقي القلوب والرؤى لتحقيق المصالح العليا لأوطانهم، ونبذ الخلافات والصراعات، لتبقى المجتمعات متماسكة، عصية على الفوضى والتفكك والتخلف، ينخرط جميع أبنائه في مسيرة البناء والتنمية والازدهار.

إن دولة الإمارات مدرسة للتلاحم الوطني، وهي تزداد قوة وصلابة مع مرور الأيام والأعوام، لتمتد جذورها عميقة في ثرى هذا الوطن، وتتفرع أغصانها عالية في الآفاق تعانق النجوم مجداً وعزاً، تستلهم منها شعوب الأرض قيم الوحدة والتلاحم والانتماء.